«ДВРЗ. Операция «Новый год»: ICTV готовит праздничный сюрприз

В Киеве начались съемки новогоднего фильма по мотивам сериала «Участковый с ДВРЗ». Телеканал готовит не просто дополнительную серию любимого сериала, а 100-минутный фильм «ДВРЗ. Операция «Новый год».
«Герои сериала «Участковый с ДВРЗ» давно стали для телезрителей любимыми и родными. Поэтому мы решили сделать нашим зрителям подарок к Новому году в виде комедийной истории про приключения Серёни и Петюни»
– говорит креативный продюсер Ярослава Евтушенко.
В новогоднем «ДВРЗ» мы увидим приключения участковых Бондаря и Дзюбы в канун Нового года. Фильм окунет зрителей в знакомую атмосферу праздничной суматохи: подготовка к новогодней ночи, покупка подарков в последний момент, суета на работе и дома.
«В фильме будет много классных актеров, праздничных атмосферных локаций и даже чуточку волшебства. Как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому, мы надеемся, что наши участковые никому не дадут заскучать в новогодний вечер»
– добавляет Ярослава.
В привычных ролях предстанут любимые актеры сериала «Участковый с ДВРЗ» – Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Роман Мацюта, Полина Василина, Игорь Портянко, Владимир Гладкий.
Особенным подарком станет появление таких звезд: Тарас Цимбалюк, Зоряна Марченко, Олеся Гаевая, Владимир Заднепровский и другие.
Съемками новогоднего «Участкового» занимается Mamas Film Production. Режиссер фильма Тарас Дударь. Продюсеры – Алла Липовецкая и Марина Квасовая. Продюсеры ICTV – Ярослава Евтушенко, Анастасия Штейнгауз и Ирина Храновская.