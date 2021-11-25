«ДВРЗ. Операція “Новий рік”»: ICTV готує святковий сюрприз

У Києві розпочалися зйомки новорічного фільму за мотивами серіалу «Дільничний із ДВРЗ». Телеканал готує не просто додаткову серію улюбленого серіалу, а 100-хвилинний фільм «ДВРЗ. Операція “Новий рік”».

«Герої серіалу «Дільничний із ДВРЗ» давно стали для телеглядачів улюбленими та рідними. Тому ми вирішили зробити нашим глядачам подарунок до Нового року у вигляді комедійної історії про пригоди Сірьоні та Петюні»

– каже креативна продюсерка Ярослава Євтушенко.

У новорічному «ДВРЗ» ми побачимо пригоди дільничних Бондаря та Дзюби напередодні Нового року. Фільм занурить глядачів у знайому атмосферу святкової метушні: підготовка до новорічної ночі, покупка подарунків в останній момент, метушня на роботі та вдома.

«У фільмі буде багато класних акторів, святкових атмосферних локацій і навіть трішки магії. Як то кажуть, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Тому ми сподіваємося, що наші дільничні нікому не дадуть занудьгувати»

– додає Ярослава.

У звичних ролях з’являться улюблені актори серіалу «Дільничний з ДВРЗ» – В’ячеслав Довженко, Віталій Іванченко, Роман Мацюта, Поліна Василина, Ігор Портянко, Володимир Гладкий.

Особливим подарунком стане поява таких зірок, як Тарас Цимбалюк, Зоряна Марченко, Олеся Гайова, Володимир Задніпровський та інші.

Зйомками новорічного «Дільничного» займається Mamas Film Production. Режисер фільму – Тарас Дудар. Продюсери – Алла Липовецька та Марина Квасова. Продюсери ICTV – Ярослава Євтушенко, Анастасія Штейнгауз та Ірина Храновська.

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