ICTV впервые снял новогодний фильм

Близятся праздники, а с ними и новогодние подарки. ICTV также не медлит с сюрпризом для зрителей – к новогодним праздникам канал готовит фильм «ДВРЗ. Операция «Новый год»».

На днях ICTV завершил снимать новогодний фильм с героями сериала «Участковый с ДВРЗ» о приключениях полицейских отдаленного столичного района. В новогодней истории участковые Сергей Бондарь (Вячеслав Довженко) и Петр Дзюба (Виталий Иванченко) снова будут работать вместе, однако в этот раз покинут свой привычный округ и приступят к распутыванию масштабной аферы в столичном торговом центре. Героям придется не только спасти ТРЦ Грача (Роман Мацюта) от банды налетчиков, но и помочь вернуть магию Нового года.

«Гирлянды повсюду, елки, преступники в костюмах Дедов Морозов, магия любви в воздухе и сердцах всех героев, даже тех, что раньше о любви и не думали, – здесь целый праздничный набор для новогоднего настроения. А еще история интересна тем, что в ней появятся не только Сереня и Петюня, но и герои всех сезонов сериала. Надеюсь, что зритель зарядится позитивом от такой компашки и с восторгом будет смотреть фильм»

– комментирует Виталий Иванченко.

Снимали фильм в Киеве и его окрестностях. Основной локацией стал столичный торгово-развлекательный центр Respublika Park — один из крупнейших в Европе.

Крайнюю сцену фильма разыграли посреди Контрактовой площади. Там построили настоящую елочную ярмарку, установили праздничную иллюминацию и собрали почти всех актеров.

Сейчас канал занимается постпродакшеном украиноязычного фильма, чтобы показать его к зимним праздникам.

Актеры: Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Роман Мацюта, Полина Василина, Игорь Портянко, Владимир Гладкий, Тарас Цымбалюк, Зоряна Марченко, Олеся Гаевая и другие.

Съемками новогоднего «Участкового» занималась Mamas Film Production.

Режиссер фильма – Тарас Дударь.

Продюсеры – Алла Липовецкая и Марина Квасова.

Продюсеры ICTV – Ярослава Евтушенко, Анастасия Штейнгауз и Ирина Храновская.

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