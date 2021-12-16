ICTV вперше зняв новорічний фільм

Свято наближається, а з ними і новорічні подарунки стають ближчими. ICTV також не бариться із сюрпризом для глядачів – до новорічних свят канал готує фільм «ДВРЗ. Операція «Новий рік».

Днями ICTV завершив знімати новорічний фільм із героями серіалу «Дільничний з ДВРЗ» про пригоди поліцейських віддаленого столичного району. У новорічній історії дільничні Сергій Бондар (В’ячеслав Довженко) і Петро Дзюба (Віталій Іванченко) знову працюватимуть разом, проте цього разу залишать свій звичний округ і візьмуться за розплутування масштабної афери у столичному торговельному центрі. Героям доведеться не тільки врятувати ТРЦ Грача (Роман Мацюта) від банди грабіжників, а й допомогти повернути магію Нового року.

«Гірлянди повсюди, ялинки, злочинці у костюмах Дідів Морозів, магія кохання у повітрі і серцях усіх героїв, навіть тих, що раніше про любов і не думали, – тут цілий святковий набір для новорічного настрою. А ще історія цікава тим, що в ній з’являться не тільки Серьоня і Петюня, а й герої з усіх сезонів серіалу. Маю надію, що глядач зарядиться позитивом від такої компашки та із захватом дивитиметься фільм»

– коментує Віталій Іванченко.

Знімали фільм у Києві та його околицях. Основною локацією став столичний торгово-розважальний центр «Respublika Park» — один із найбільших у Європі.

Крайню сцену фільму розіграли посеред Контрактової площі. Там побудували справжній ялинковий ярмарок, встановили святкову ілюмінацію і зібрали майже усіх акторів.

Зараз триває постпродакшен, щоб показати новий україномовний фільм до зимових свят.

Актори: В’ячеслав Довженко, Віталій Іванченко, Роман Мацюта, Поліна Василина, Ігор Портянко, Володимир Гладкий, Тарас Цимбалюк, Зоряна Марченко, Олеся Гайова та інші.

Зйомками новорічного «Дільничного» займалася Mamas Film Production. Режисер фільму – Тарас Дудар. Продюсери – Алла Липовецька та Марина Квасова. Продюсери ICTV – Ярослава Євтушенко, Анастасія Штейнгауз та Ірина Храновська.

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