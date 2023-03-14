Мишина, Цымбалару и Романова: в третьем сезоне «Участкового с ДВРЗ» девушек у героя Довженко станет больше

В течение двух сезонов сериала «Участковый с ДВРЗ» зрители наблюдали не только за интересной работой главного персонажа – капитана Бондаря, но и за его насыщенной личной жизнью. Герой Вячеслава Довженко неоднократно влюблялся и сам мог очаровать любую женщину. А в 3 сезоне, премьера которого состоится уже сегодня в 20:00 на телеканале ICTV2, любовных соблазнов станет еще больше.

Мы решили вспомнить любимых женщин главного сердцееда района, а также рассказать о новой героине, перед которой в 3 сезоне «Участкового с ДВРЗ» не сможет устоять ни один мужчина.

Карьеристка Елена (Ирина Авдеенко)

В первом сезоне Сергей Бондарь был обручен с Еленой Петровной, но дело до ЗАГСа не дошло. То есть, Бондарь так и не доехал туда. Пока невеста в праздничном платье ждала любимого, тот устроил погоню за преступником. Впоследствии они разошлись, ведь Елена все время намекала на то, что имеет больше карьерных амбиций, а Сергей сознавал, что они слишком разные.

Полина, дочь Грача (Полина Василина)

После того как Бондарь понял, насколько они с Еленой разные, начал заглядываться на очаровательную девушку Полину. Пара некоторое время встречалась, но впоследствии выяснилось, что это дочь Грача. Именно в этих отношениях капитан Бондарь запутался в своих чувствах. Ему очень нравилась Полина, но понял, что на самом деле любит бывшую Елену, когда та попала в больницу.

Тусовщица Катя (Ли Берлинская)

Поскольку бывшая возлюбленная Бондаря Елена снова не поддалась чарам участкового, а закрутила роман с врачом, Сергей искал кратковременные приключения. Так он познакомился в клубе с Катей, с которой провел страстную ночь. Однако, как оказалось, она была очень легкомысленной, поэтому эти отношения как начались стремительно, так и закончились.

Психолог София (Татьяна Малкова)

Серьезные, пылкие и одновременно драматические отношения у Бондаря сложились с психологом Софией. Ему сразу понравилась эта эффектная женщина. Правда, завоевать внимание такой красавицы удалось не сразу, ведь ее трудно удивить. Однако харизма участкового сделала свое дело и София тоже влюбилась. И все было бы хорошо, если бы не огромная проблема под названием Палий, который преследовал героиню. Софии пришлось пожертвовать чувствами, покинуть Бондаря и убежать из города, чтобы уберечь от проблем себя и любимого.

Вера, старшая дочь Грача (Олеся Романова)

Во 2 сезоне на ДВРЗ появилась эффектная блондинка Вера, старшая дочь Грача, которая после долгих лет путешествий по Европе вернулась домой. Девушка быстро адаптировалась к жизни района: стала владелицей салона красоты, а еще сразу начала ухаживать за участковым Бондарем. Но это тот случай, когда женщина пытается завоевать расположение мужчины, а не наоборот. И хотя поначалу Бондарь довольно прохладно встретил ухаживание Веры, не стоит недооценивать настойчивость этой красавицы. Может быть, в 3 сезоне она разожжет огонь в сердце Сергея Бондаря? Смотрите новые серии со вторника по четверг в 20:00 на ICTV2.

Саша, работница салона красоты (Анастасия Цымбалару)

Пока дерзкая Вера пыталась завоевать Бондаря, ему понравилась ее полная противоположность — добрая и отзывчивая девушка Саша, которая работала в салоне красоты Веры. Между ними сразу мелькнула взаимная симпатия, быстро переросшая в серьезные отношения. К тому же, настолько серьезные, что в финальной серии второго сезона Бондарь сделал девушке предложение, от которого та не смогла отказаться. Неужели Саша – это та единственная и личному счастью главного героя больше ничто не помешает? Узнайте уже сегодня и смотрите 3 сезон сериала «Участковый с ДВРЗ» со вторника по четверг в 20:00 на ICTV2.

Новая интриганка района – Марина (Ксения Мишина)

В 3 сезоне на ДВРЗ появится женщина, которая перевернет все с ног голову. Героиня Ксении Мишиной круто повернет сюжет сериала и влюбит в себя не одного мужчину. Неужели даже Бондарь не сможет устоять перед новой красавицей района? Как будут дальше развиваться отношения героя Вячеслава Довженко с героинями Романовой, Цымбалару и Мишиной?

Новых любовных треугольников, разборок, опасных бандитов, еще больше шуток Дзюбы и других неожиданных сюрпризов ждите в третьем сезоне сериала Участковый с ДВРЗ! Смотрите новые серии со вторника по четверг в 20:00 на ICTV2.