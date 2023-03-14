Мішина, Цимбалару і Романова: в третьому сезоні «Дільничного з ДВРЗ» дівчат у героя Довженка стане більше

Протягом двох сезонів серіалу «Дільничний з ДВРЗ» глядачі спостерігали не лише за цікавою роботою головного персонажа – капітана Бондаря, а й за його насиченим особистим життям. Герой Вʼячеслава Довженка неодноразово закохувався та й сам міг зачарувати будь-яку жінку. А в 3 сезоні, премʼєра якого відбудеться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі ICTV2, любовних спокус стане ще більше.

Тож ми вирішили пригадати коханих жінок головного серцеїда району, а також розповісти про нову героїню, перед якою в 3 сезоні «Дільничного з ДВРЗ» не зможе встояти жоден чоловік.

Карʼєристка Олена (Ірина Авдєєнко)

В першому сезоні Сергій Бондар був заручений із Оленою Петрівною, але справа до РАЦСу не дійшла. Тобто, Бондар так і не доїхав туди. Поки наречена у святковій сукні чекала на коханого, той влаштував гонитву за злочинцем. Згодом вони розійшлися, адже Олена увесь час натякала на те, що має більше карʼєрних амбіцій, а Сергій усвідомлював, що вони надто різні.

Поліна, донька Грача (Поліна Василина)

Після того як Бондар зрозумів, наскільки вони з Оленою різні, почав задивлятися на чарівну дівчину Поліну. Пара деякий час зустрічалася, але згодом зʼясувалося що це донька Грача. Саме в цих стосунках капітан Бондар заплутався в своїх почуттях. Йому дуже подобалася Поліна, але зрозумів, що кохає насправді колишню Олену, коли та потрапила до лікарні.

Тусовщиця Катя (Лі Берлінська)

Оскільки колишня кохана Бондаря Олена знову не піддалася чарам дільничного, а закрутила роман з лікарем, Сергій шукав короткочасних пригод. Так він познайомився в клубі з Катею, з якою провів пристрасну ніч. Проте, як виявилось, вона була дуже легковажною, тому ці стосунки як почались стрімко, так і закінчились.

Психологиня Софія (Тетяна Малкова)

Серйозні, палкі і водночас драматичні стосунки у Бондаря склалися із психологинею Софією. Він відразу вподобав ефектну жінку. Щоправда завоювати увагу такої красуні вдалося не відразу, адже її важко здивувати. Проте харизма дільничного зробила свою справу і Софія теж закохалась. І все було б добре, якби не величезна проблема під назвою Палій, який переслідував героїню. Софії довелось пожертвувати почуттями, покинути Бондаря та втекти з міста, аби вберегти він невідворотних проблем себе та коханого.

Віра, старша донька Грача (Олеся Романова)

В 2 сезоні на ДВРЗ зʼявилась ефектна блондинка Віра, старша донька Грача, яка після довгих років подорожей Європою повернулася додому. Дівчина швидко адаптувалась до життя району: стала власницею салону краси, а ще відразу почала залицятися до дільничного Бондаря. Але це той випадок, коли жінка намагається завоювати прихильність чоловіка, а не навпаки. І хоча спочатку Бондар досить прохолодно зустрів залицяння Віри, не варто недооцінювати наполегливість цієї красуні. Можливо, в 3 сезоні вона розпалить вогонь у серці Сергія Бондаря? Дивіться нові серії з вівторка по четвер о 20:00 на ICTV2.

Саша, працівниця салону краси (Анастасія Цимбалару)

Поки зухвала Віра намагалася завоювати Бондаря, він вподобав її повну протилежність – добру та чуйну дівчину Сашу, яка працювала в салоні краси Віри. Між ними відразу промайнула взаємна симпатія, яка швидко переросла в серйозні стосунки. До того ж, в настільки серйозні, що у фінальній серії другого сезону Бондар зробив дівчині пропозицію, від якої та не змогла відмовитись. Невже Саша – це та єдина і особистому щастю головного героя більше ніщо не завадить? Дізнайтеся вже сьогодні та дивіться 3 сезон серіалу “Дільний з ДВРЗ” з вівторка по четвер о 20:00 на ICTV2.

Нова інтриганка району – Марина (Ксенія Мішина)

В 3 сезоні на ДВРЗ зʼявиться жінка, яка переверне все з ніг голову. Героїня Ксенії Мішиної круто поверне сюжет серіалу та закохає в себе не одного чоловіка. Невже навіть Бондар не зможе встояти перед новою красунею району? Як будуть далі розвиватися стосунки героя Вʼячеслава Довженка із героїнями Романової, Цимбалару та Мішиної?

Нових любовних трикутників, розбірок, небезпечних бандитів, ще більше жартів Дзюби та інших неочікуваних сюрпризів чекайте в третьому сезоні серіалу “Дільничний з ДВРЗ”! Дивіться нові серії з вівторка по четвер о 20:00 на ICTV2.