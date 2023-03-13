Окоп замість сцени та благодійні ініціативи: як зірки серіалу «Дільничний з ДВРЗ» працюють на Перемогу

14 березня о 20:00 на ICTV2 глядачі нарешті побачать улюблених героїв та нових яскравих персонажів серіалу «Дільничний з ДВРЗ» в новому 3 сезоні. Його знімали ще восени 2021 року, але через повномасштабне вторгнення рф показ затримали. Поки ви очікуєте грандіозну премʼєру, ми вирішили розповісти, як зірки серіалу «Дільничний з ДВРЗ» тримають культурний фронт і захищають рідну землю від ворога.

Актори серіалу із перших днів повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну волонтерять, збирають гроші на допомогу біженцям та ЗСУ, дають благодійні вистави, активно працюють в інформаційному полі та, навіть, беруть зброю до рук.

Так, актор Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Сергій Коршиков, який у 3 сезоні «Дільничного з ДВРЗ» зіграв головного антагоніста, став кулеметником 112 бригади командування Територіальної оборони ЗСУ.

У ролі бандита побачать глядачі і ексучасника «Дизель Шоу» Олега Іваницю. Актор з першого дня повномасштабної війни росії проти України служить у бригаді територіальної оборони міста Києва. А згодом навіть прийняв присягу і вирушив на фронт у складі ЗСУ.

Взяв зброю до рук ще один актор «Дільничного з ДВРЗ». Ігор Пісний, раніше актор Академічного театру юного глядача на Липках, тепер перебуває на фронті – захищає Україну від російського агресора.

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Виконавець головної ролі, дільничного Сергія Бондаря, В’ячеслав Довженко ще на початку повномасштабного вторгнення активно долучився до інформаційного фронту та створив власний проєкт під назвою «Народ-військо», в якому розповідає про знакові моменти української історії. Зараз актор займається благодійністю і грає в Театрі на Подолі.

Виконавець ролі напарника Бондаря, Петра Дзюби, Віталій Іванченко з перших днів війни підтримував ЗСУ фінансово, разом із сином та дружиною допомагав плести маскувальні сітки для потреб армії, а також розвантажував гуманітарну допомогу.

Іванченко в багатьох інтервʼю наголошував на важливості театрального та кіномистецтва в житті українців як в період війни, так і після перемоги.

Так, нині актор тримає культурний фронт та грає у виставах. Зокрема, його разом із дружиною Маргаритою Бахтіною можна побачити у виставі «Хостел 24\7» в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки.

Акторка Анастасія Цимбалару, яка зіграла дівчину дільничного Сергія Бондаря, в реальному житті є дружиною Григорія Бакланова, відомим глядачам за серіалом «Морська поліція. Чорноморськ». Разом із чоловіком Анастасія з початку повномасштабного вторгнення “воювали” на інформаційному фронті та допомагали ЗСУ коштами. Подружжя продовжує проводити збори на потреби армії на особистих сторінках в соціальних мережах, а також долучатися до різноманітних благодійних ініціатив.

Крім того, Анастасія стала співавторкою проєкту Act Lots – благодійного аукціону, в якому обʼдналися актори України, щоб назбирати кошти на карети швидкої допомоги для порятунку військових на Сході.

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До акторського складу «Дільничного» в новому сезоні долучиться й відома холостячка Ксенія Мішина, яка грає роль Марини – дівчини одного із персонажів серіалу. Акторка розповідала в інтервʼю Григорію Решетнику, що також займається благодійністю із самого початку: “В мене є картка, в мене є робота, і в мене є люди, яким я допомагаю”, – розповідає Ксенія. Крім того, вона також долучилась до благодійного аукціону Act Lots.

Дивіться нові серії улюбленого народного детективу вже 14 березня о 20:00 на телеканалі ICTV2! Більше новин про серіал «Дільничний з ДВРЗ», а також усі серії шукайте на нашому сайті Серіали ICTV.