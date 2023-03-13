Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV / Серіали ICTV / Окоп замість сцени та благодійні ініціативи: як зірки серіалу «Дільничний з ДВРЗ» працюють на Перемогу / 13.03.2023 17:15
13.03.2023 17:15
Поділитися

Окоп замість сцени та благодійні ініціативи: як зірки серіалу «Дільничний з ДВРЗ» працюють на Перемогу

Окоп замість сцени та благодійні ініціативи: як зірки серіалу «Дільничний з ДВРЗ» працюють на Перемогу

14 березня о 20:00 на ICTV2 глядачі нарешті побачать улюблених героїв та нових яскравих персонажів серіалу «Дільничний з ДВРЗ» в новому 3 сезоні. Його знімали ще восени 2021 року, але через повномасштабне вторгнення рф показ затримали. Поки ви очікуєте грандіозну премʼєру, ми вирішили розповісти, як зірки серіалу «Дільничний з ДВРЗ» тримають культурний фронт і захищають рідну землю від ворога.

Актори серіалу із перших днів повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну волонтерять, збирають гроші на допомогу біженцям та ЗСУ, дають благодійні вистави, активно працюють в інформаційному полі та, навіть, беруть зброю до рук.

Фото: instagram.com/korshikov1409

Так, актор Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Сергій Коршиков, який у 3 сезоні «Дільничного з ДВРЗ» зіграв головного антагоніста, став кулеметником 112 бригади командування Територіальної оборони ЗСУ.

Фото: instagram.com/o_ivanytsia

У ролі бандита побачать глядачі і ексучасника «Дизель Шоу» Олега Іваницю. Актор з першого дня повномасштабної війни росії проти України служить у бригаді територіальної оборони міста Києва. А згодом навіть прийняв присягу і вирушив на фронт у складі ЗСУ. 

Фото: instagram.com/igorpeace

Взяв зброю до рук ще один актор «Дільничного з ДВРЗ». Ігор Пісний, раніше актор Академічного театру юного глядача на Липках, тепер перебуває на фронті – захищає Україну від російського агресора.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Вячеслав Довженко (@sldovgenko)

Виконавець головної ролі, дільничного Сергія Бондаря, В’ячеслав Довженко ще  на початку повномасштабного вторгнення активно долучився до інформаційного фронту та створив власний проєкт під назвою «Народ-військо», в якому розповідає про знакові моменти української історії. Зараз актор займається благодійністю і грає в Театрі на Подолі.

Фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Виконавець ролі напарника Бондаря, Петра Дзюби, Віталій Іванченко з перших днів війни підтримував ЗСУ фінансово, разом із сином та дружиною допомагав плести маскувальні сітки для потреб армії, а також розвантажував гуманітарну допомогу. 

Іванченко в багатьох інтервʼю наголошував на важливості театрального та кіномистецтва в житті українців як в період війни, так і після перемоги.

Так, нині актор тримає культурний фронт та грає у виставах. Зокрема, його разом із дружиною Маргаритою Бахтіною можна побачити у виставі «Хостел 24\7» в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки.

Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Акторка Анастасія Цимбалару, яка зіграла дівчину дільничного Сергія Бондаря, в реальному житті є дружиною Григорія Бакланова, відомим глядачам за серіалом «Морська поліція. Чорноморськ». Разом із чоловіком Анастасія з початку повномасштабного вторгнення “воювали” на інформаційному фронті та допомагали ЗСУ коштами. Подружжя продовжує проводити збори на потреби армії на особистих сторінках в соціальних мережах, а також долучатися до різноманітних благодійних ініціатив.

Також по темі: «Кращого місця для свого майбутнього, ніж рідна країна, я не знаю»: інтервʼю із зіркою серіалу «Дільничний з ДВРЗ» Анастасією Цимбалару Довженко розповів про кумівство з Мішиною Дільничний з ДВРЗ - 3 сезон - Прем'єра з 14 березня

Крім того, Анастасія стала співавторкою проєкту Act Lots – благодійного аукціону, в якому обʼдналися актори України, щоб назбирати кошти на карети швидкої допомоги для порятунку військових на Сході.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Kseniia Mishyna ???????? (@misha.k.ua)

До акторського складу «Дільничного» в новому сезоні долучиться й відома холостячка Ксенія Мішина, яка грає роль Марини – дівчини одного із персонажів серіалу. Акторка розповідала в інтервʼю Григорію Решетнику, що також займається благодійністю із самого початку: “В мене є картка, в мене є робота, і в мене є люди, яким я допомагаю”, – розповідає Ксенія. Крім того, вона також долучилась до благодійного аукціону Act Lots.

Дивіться нові серії улюбленого народного детективу вже 14 березня о 20:00 на телеканалі ICTV2! Більше новин про серіал «Дільничний з ДВРЗ», а також усі серії шукайте на нашому сайті Серіали ICTV.

Теги: Дільничний з ДВРЗ, Дільничний з ДВРЗ 3
13.03.2023 17:15

Топ-відео

00:30
00:15
00:15
00:30
Показати ще

Гарячі матеріали

Окоп замість сцени та благодійні ініціативи: як зірки серіалу «Дільничний з ДВРЗ» працюють на Перемогу

«Кращого місця для свого майбутнього, ніж рідна країна, я не знаю»: інтервʼю із зіркою серіалу «Дільничний з ДВРЗ» Анастасією Цимбалару

Довженко розповів про кумівство з Мішиною

Нові значення знайомих слів: розбираємось у поліцейському жаргоні
Показати ще

Актори

Юрій Дяк Дмитро Сова Григорій Бакланов Ігор Портянко Михайло Кукуюк

Дивіться на ICTV

Прихована небезпека Зараз в ефірі Кіллер 21:55 Державний Гімн України 00:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ