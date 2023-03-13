Окоп вместо сцены и благотворительные инициативы: как звезды сериала «Участковый с ДВРЗ» работают на Победу

14 марта в 20:00 на ICTV2 зрители наконец-то увидят любимых героев и новых ярких персонажей сериала «Участковый с ДВРЗ» в новом 3 сезоне. Его снимали еще осенью 2021 года, но из-за полномасштабного вторжения россии показ задержали. Пока вы ожидаете грандиозную премьеру, мы решили рассказать, как звезды сериала «Участковый из ДВРЗ» держат культурный фронт и защищают родную землю от врага.

Актеры сериала с первых дней полномасштабного вторжения российского агрессора в Украину волонтерят, собирают деньги на помощь беженцам и ВСУ, дают благотворительные спектакли, активно работают в информационном поле и даже берут оружие в руки.

Так, актер Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Сергей Коршиков, который в 3 сезоне «Участкового с ДВРЗ» сыграл главного антагониста, стал пулеметчиком 112 бригады командования Территориальной обороны ВСУ.

В роли бандита увидят зрители и эксучастника «Дизель Шоу» Олега Иваницу. Актер с первого дня полномасштабной войны россии против Украины служит в бригаде территориальной обороны города Киева. Впоследствии даже принял присягу и отправился на фронт в составе ВСУ.

Взял оружие в руки еще один актер «Участкового из ДВРЗ». Игорь Писный, ранее актер Академического театра юного зрителя на Липках, теперь находится на фронте – защищает Украину от российского агрессора.

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Исполнитель главной роли, участкового Сергея Бондаря, Вячеслав Довженко еще в начале полномасштабного вторжения активно присоединился к информационному фронту и создал собственный проект под названием «Народ-войско», в котором рассказывает о знаковых моментах украинской истории. Сейчас актер занимается благотворительностью и играет в Театре на Подоле.

Исполнитель роли напарника Бондаря, Петра Дзюбы, Виталий Иванченко с первых дней войны поддерживал ВСУ финансово, вместе с сыном и женой помогал плести маскировочные сетки для нужд армии, а также разгружал гуманитарную помощь.

Иванченко во многих интервью отмечал важность театрального и киноискусства в жизни украинцев как в период войны, так и после победы.

Так, ныне актер держит культурный фронт и играет в спектаклях. В частности, его вместе с супругой Маргаритой Бахтиной можно увидеть в спектакле «Хостел 24\7» в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки.

Актриса Анастасия Цымбалару, сыгравшая девушку участкового Сергея Бондаря, в реальной жизни является женой Григория Бакланова, известным зрителям по сериалу «Морская полиция. Черноморск». Вместе с мужем Анастасия с начала полномасштабного вторжения «воевали» на информационном фронте и помогали ВСУ средствами. Супруги продолжают проводить сборы на нужды армии на личных страницах в социальных сетях, а также приобщаться к различным благотворительным инициативам.

Кроме того, Анастасия стала соавторкой проекта Act Lots – благотворительного аукциона, в котором объединились актеры Украины, чтобы собрать средства на кареты скорой помощи для спасения военных на Востоке.

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К актерскому составу «Участкового» в новом сезоне присоединится и известная холостячка Ксения Мишина, играющая роль Марины – девушки одного из персонажей сериала. Актриса рассказывала в интервью Григорию Решетнику, что также занимается благотворительностью с самого начала: “У меня есть карточка, у меня есть работа, и у меня есть люди, которым я помогаю”, – рассказывает Ксения. Кроме того, она присоединилась к благотворительному аукциону Act Lots.

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