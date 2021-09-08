Не отрывая ступни от земли: ТОП-5 правил жизни «на районе»

В следующий вторник, 14 сентября, на телеканале ICTV состоится премьера второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ». Мы решили собрать ТОП стереотипных правил, которых следует придерживаться, чтобы быть «своим» на ДВРЗ.

Правило №1: «Придумайте крутое прозвище»

Даже не думайте появляться на настоящем районе для пацанов, если у вас нет крутого имени. Запоминайте, если вас зовут Дмитрий, вы — Митяй, если Геннадий — то Гендос, если Сергей — то Серый. Ни в коем случае не Дима, Гена или Сережа. Пусть вас так зовет ваша жена. Среди своих пацанов — вы грубый и серьезный. А все эти ласковые формы оставьте для своей мамы.

Правило №2: «Выберите подходящую одежду»

Всем хорошо известно правило, что встречают по одежке. Даже если впоследствии вас будут охотно встречать пусть даже в костюме с галстуком или в каком-то стильном «кэжуале» не забывайте, что первое впечатление — самое главное. Чтобы сразу показать, что вы свой человек и завоевать доверие будущих товарищей, отдайте предпочтение спортивному стилю. Олимпийка или кожанка, спортивные штаны, удобные кроссовки — это одежда, которая не только понравится вашим будущим товарищам, но и будет достаточно удобной для вашего с ними досуга.

Правило №3: «Научитесь сидеть на корточках, не отрывая ступни от земли»

На первый взгляд это может показаться довольно необычной или даже сложной задачей, однако, именно такая поза придаст вам сотню плюсов в глазах окружающих. На корточках вам, наверное, придется сидеть много, а потому надо сразу потренироваться, чтобы это получалось грациозно и без лишних телодвижений. Эта поза — ключ к пониманию жизни на районе, поэтому не поленитесь достичь идеального баланса в ней.

Правило №4: «Изучите лексикон»

Всем хорошо известно, что чтобы поладить с новыми людьми, надо говорить, так сказать «на их языке». Именно поэтому, если вы привыкли использовать уменьшительно-ласкательные формы слов или говорить какими-то мудреными фразами — сразу вычеркните это из своего словарного запаса. Нормальные пацаны не будут тратить время, чтобы разобраться, что вы там имели в виду — у них есть гораздо более важные дела!

Правило №5: «Разбирайтесь в машинах»

Идеально, если вы сам владелец раритетной «семерки» или «копейки». Но если вдруг нет — вы должны будете как-то поддерживать разговор с товарищами, а иногда и помогать в ремонте их авто. Именно поэтому хорошо изучите, где под капотом машины расположен карбюратор, как его реанимировать, если что, а также, как снимать и устанавливать колеса на авто. Ну и конечно, замечательным навыком будет — открывать машину без ключа и заводить ее с помощью проводов.

Бонус — Правило №6: «Не пропускайте новые серии «Участковый с ДВРЗ »

Мы уверены, ваши товарищи будут с интересом смотреть второй сезон иронического детектива. Именно поэтому и вам ни в коем случае нельзя выпадать из этого информационного пространства. С 14 сентября смотрите новые серии с приключениями Бондаря и Дзюбы на телеканале ICTV, а также на нашем сайте serial.ictv.ua.

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