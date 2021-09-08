Не відриваючи ступні від землі: ТОП-5 правил життя «на районі»

У наступний вівторок, 14 вересня, на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра другого сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ». Ми вирішили зібрати ТОП стереотипних правил, яких варто притримуватись, аби бути «своїм» на ДВРЗ.

Правило №1: «Вигадайте круте прізвисько»

Навіть не думайте з’являтись на справжньому районі для пацанів, якщо ви не маєте крутого імені. Запам’ятовуйте, якщо вас звати Дмитро, то ви – Мітяй, якщо Геннадій – то Гендос, якщо Сергій – то Сєрий. Ні в якому разі не Діма, Гена чи Сєрьожа. Нехай вас так кличе ваша дружина. Серед своїх пацанів – ви брутальний та серйозний. А всі ці лагідні форми лишіть для своєї мами.

Правило №2: «Оберіть відповідний одяг»

Всім добре відоме правило, що зустрічають по одягу. Навіть, якщо згодом вас будуть залюбки бачити хай навіть у костюмі з краваткою або у якомусь стильному «кежуалі», не забувайте, що перше враження – найголовніше. Аби одразу продемонструвати, що ви своя людина та завоювати довіру майбутніх товаришів, надайте перевагу спортивному стилю. Олімпійка чи шкірянка, спортивні штани, зручні кросівки – це одяг, який не тільки сподобається вашим майбутнім товаришам, а ще й буде досить зручним для вашого з ними дозвілля.

Правило №3: «Навчіться сидіти навприсядки, не відриваючи ступні від землі»

На перший погляд це може здатись доволі незвичним чи навіть складним завданням, проте, саме така поза додасть вам сотню плюсів у очах оточення. Навприсядки вам, напевно, доведеться сидіти багато, а тому треба одразу потренуватись, щоб це виходило граційно та без зайвих рухів. Ця поза – ключ до розуміння життя на районі, тому не полініться досягти ідеального балансу у ній.

Правило №4: «Вивчіть лексикон»

Всім добре відомо, що аби поладити з новими людьми, треба говорити, так би мовити «їхньою мовою». Саме тому, якщо ви звикли використовувати зменшувально-пестливі форми слів чи говорити якимись замудреними фразами – одразу викресліть це зі свого словарного запасу. Нормальні пацани не будуть витрачати час, щоб розібратись, що ви там мали на увазі – у них є набагато більш важливі справи!

Правило №5: «Розбирайтесь у машинах»

Ідеально, якщо ви сам власник раритетної «семьорки» чи «копєйки», але якщо раптом ні – ви матимете якось підтримувати розмову з товаришами, а іноді і допомагати у ремонті їхніх авто. Саме тому добре вивчіть, де під капотом машини розташований карбюратор, як його реанімувати, раптом що, а також, як знімати та встановлювати колеса на авто. Ну і звісно, чудовою навичкою буде – відчиняти машину без ключа і заводити її за допомогою дротів.

Бонус – Правило №6: «Не пропускайте нові серії «Дільничного з ДВРЗ»

Ми впевнені, ваші товариші з цікавістю дивитимуться другий сезон іронічного детективу. Саме тому і вам ні в якому разі не можна випадати з цього інформаційного простору. З 14 вересня дивіться нові серії з пригодами Бондаря і Дзюби на телеканалі ICTV, а також на нашому сайті serial.ictv.ua.

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