Пять легендарных напарников в кино и сериалах

14 сентября в 21:30 на телеканале ICTV состоится премьера второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ». Глядя на приключения Бондаря и Дзюбы, мы решили вспомнить самых интересных напарников из кино и сериалов.

Владимир Шарапов и Глеб Жеглов — «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Едва ли не самый легендарный советский сериал, имя которого превратилось из собственного на общую. Сериал имел большую популярность и до сих пор является культовым для старшего поколения. В центре сюжета два милиционера. Первый — Владимир Шарапов — новичок, что только начинает свою карьеру в уголовном розыске, а второй — Глеб Жеглов — опытный капитан, который уже многое видел на своем пути. Вместе они пытаются противостоять зловещей банде «Черная кошка», используя различные методы для своего расследования.

Агенты Джей и Кей — «Люди в черном» (1997)

«Люди в черном» — один из самых известных комедийно-фантастических фильмов «девяностых». По его сюжету, в США действует подпольная контролируемая правительством организация, которая занимается внеземными вопросами. В центре сюжета сотрудник этой организации агент Кей, который ищет себе для работы нового партнера. Случайно встречая на улице полицейского Джеймса, он, оценив его умения, приглашает его присоединиться к службе в рядах «Людей в черном».

Малдер и Скалли — «Секретные материалы» (1993-2002)

Очень известный американский сериал «Секретные материалы» впервые увидел свет почти 30 лет назад, а в 2016-2018 годах получил продолжение. По оригинальному сюжету, двое работников ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли раскрывают необычные преступления, совершенные при загадочных обстоятельствах. Агенты пытаются отыскать истину, что скрывают представители государства, и в то же время пытаются сохранить объективность и здравый рассудок в своих поисках.

Инспектор Ли и детектив Картер — «Час пик» (1998)

Американский комедийный боевик «Час пик» завоевал любовь зрителей из-за двух очень популярных в то время актеров Джеки Чана и Криса Такера и необычного сюжета. По сюжету инспектора Ли направляют в Лос-Анджелес на поиски украденной дочери китайского консула, а в напарники ему дают эксцентричного следователя Картера, что по плану спецслужб должен отвлечь его от расследования. Но получается так, что в паре они работают лучше многих агентов ФБР.

Сергей Бондарь и Петр Дзюба — «Участковый с ДВРЗ» (2020 — …)

Герои первого украинского сериала о реальном столичном районе Сергей Бондарь и Петр Дзюба вместе пытаются расследовать запутанные дела, сражаться с криминалом в своем районе и спасать жизни. Но все это они делают под аккомпанемент жизнеутверждающего юмора и на фоне романтических приключений. Бондарь — пример настоящего мужчины, борется за справедливость и почти ничего не боится. Его напарник Дзюба — ленивый и немного трусливый персонаж, оттеняет все хорошие качества своего товарища.

Не пропустите премьеру нового сезона приключений Бондаря и Дзюбы, а пока смотрите первый сезон «Участковый с ДВРЗ» с понедельника по четверг в 22:30 на телеканале ICTV, а также на нашем сайте serial.ictv.ua.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.