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ICTV / Серіали ICTV / Пять легендарных напарников в кино и сериалах / 31.08.2021 16:12
31.08.2021 16:12
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Пять легендарных напарников в кино и сериалах

Пять легендарных напарников в кино и сериалах

14 сентября в 21:30 на телеканале ICTV состоится премьера второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ». Глядя на приключения Бондаря и Дзюбы, мы решили вспомнить самых интересных напарников из кино и сериалов.

Владимир Шарапов и Глеб Жеглов — «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Едва ли не самый легендарный советский сериал, имя которого превратилось из собственного на общую. Сериал имел большую популярность и до сих пор является культовым для старшего поколения. В центре сюжета два милиционера. Первый — Владимир Шарапов — новичок, что только начинает свою карьеру в уголовном розыске, а второй — Глеб Жеглов — опытный капитан, который уже многое видел на своем пути. Вместе они пытаются противостоять зловещей банде «Черная кошка», используя различные методы для своего расследования.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Агенты Джей и Кей — «Люди в черном» (1997)

«Люди в черном» — один из самых известных комедийно-фантастических фильмов «девяностых». По его сюжету, в США действует подпольная контролируемая правительством организация, которая занимается внеземными вопросами. В центре сюжета сотрудник этой организации агент Кей, который ищет себе для работы нового партнера. Случайно встречая на улице полицейского Джеймса, он, оценив его умения, приглашает его присоединиться к службе в рядах «Людей в черном».

Агенты Джей и Кей

Малдер и Скалли — «Секретные материалы» (1993-2002)

Очень известный американский сериал «Секретные материалы» впервые увидел свет почти 30 лет назад, а в 2016-2018 годах получил продолжение. По оригинальному сюжету, двое работников ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли раскрывают необычные преступления, совершенные при загадочных обстоятельствах. Агенты пытаются отыскать истину, что скрывают представители государства, и в то же время пытаются сохранить объективность и здравый рассудок в своих поисках.

Главные герои сериала «Секретные материалы»

Инспектор Ли и детектив Картер — «Час пик» (1998)

Американский комедийный боевик «Час пик» завоевал любовь зрителей из-за двух очень популярных в то время актеров Джеки Чана и Криса Такера и необычного сюжета. По сюжету инспектора Ли направляют в Лос-Анджелес на поиски украденной дочери китайского консула, а в напарники ему дают эксцентричного следователя Картера, что по плану спецслужб должен отвлечь его от расследования. Но получается так, что в паре они работают лучше многих агентов ФБР.

Крис Такер и Джеки Чан в фильме «Час пик»

Сергей Бондарь и Петр Дзюба — «Участковый с ДВРЗ» (2020 — …)

Герои первого украинского сериала о реальном столичном районе Сергей Бондарь и Петр Дзюба вместе пытаются расследовать запутанные дела, сражаться с криминалом в своем районе и спасать жизни. Но все это они делают под аккомпанемент жизнеутверждающего юмора и на фоне романтических приключений. Бондарь — пример настоящего мужчины, борется за справедливость и почти ничего не боится. Его напарник Дзюба — ленивый и немного трусливый персонаж, оттеняет все хорошие качества своего товарища.

Сергей Бондарь и Петр Дзюба из сериала «Участковый с ДВРЗ»

Не пропустите премьеру нового сезона приключений Бондаря и Дзюбы, а пока смотрите первый сезон «Участковый с ДВРЗ» с понедельника по четверг в 22:30 на телеканале ICTV, а также на нашем сайте serial.ictv.ua.

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Теги: Дільничний з ДВРЗ, Участковый с ДВРЗ
31.08.2021 16:12



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