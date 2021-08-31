П’ять легендарних напарників у кіно та серіалах

14 вересня о 21:30 на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра другого сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ». Дивлячись на пригоди Бондаря та Дзюби, ми вирішили пригадати найцікавіших напарників з кіно та серіалів.

Володимир Шарапов та Гліб Жеглов – «Місце зустрічі змінити не можна» (1979)

Чи не найлегендарніший радянський серіал, ім’я якого перетворилось із власної назви на загальну. Серіал мав неабияку популярність та й досі є культовим для старшого покоління. У центрі сюжету два міліціонери. Перший – Володимир Шарапов – новачок, що тільки починає свою кар’єру у карному розшуку, а другий – Гліб Жеглов – досвідчений капітан, який вже багато чого бачив на своєму шляху. Разом вони намагаються протистояти зловісній банді «Чорна кішка», використовуючи різні методи для свого розслідування.

Агенти Джей та Кей – «Люди у чорному» (1997)

«Люди у чорному» – один з найвідоміших комедійно-фантастичних фільмів «дев’яностих». За його сюжетом, у США діє підпільна контрольована урядом організація, яка займається позаземними питаннями. У центрі сюжету співробітник цієї організації агент Кей, що шукає собі для роботи нового напарника. Випадково зустрічаючи на вулиці поліцейського Джеймса, він, оцінивши його вміння, запрошує його долучитись до служби у рядах «Людей у чорному».

Малдер і Скаллі – «Секретні матеріали» (1993-2002)

Дуже відомий американський серіал «Секретні матеріали» вперше побачив світ майже 30 років тому, а у 2016-2018 роках отримав продовження. За оригінальним сюжетом, двоє працівників ФБР Фокс Малдер та Дана Скаллі розкривають незвичайні злочини, скоєні за загадкових обставин. Агенти намагаються відшукати істину, що приховують представники держави, і в той же час намагаються зберегти об’єктивність та здоровий глузд в своїх пошуках.

Інспектор Лі та детектив Картер – «Година пік» (1998)

Американський комедійний бойовик «Година пік» завоював любов глядачів через двох дуже популярних на той час акторів Джекі Чана і Кріса Такера та незвичайного сюжету. За оповіддю інспектора Лі направляють у Лос-Анджелес на пошуки вкраденої доньки китайського консула, а в напарники йому дають ексцентричного слідчого Картера, що за планом спецслужб має відволікти його від розслідування. Але виходить так, що у парі вони працюють краще за багатьох агентів ФБР.

Сергій Бондар та Петро Дзюба – «Дільничний з ДВРЗ» (2020 – …)

Герої першого українського серіалу про реальний столичний район Сергій Бондар та Петро Дзюба разом намагаються розслідувати заплутані справи, змагатись з криміналом у своєму районі та рятувати життя. Але все це вони роблять під акомпанемент життєстверджувального гумору та на тлі романтичних пригод. Бондар – приклад справжнього чоловіка, що змагається за справедливість та майже нічого не боїться. Його напарник Дзюба – ледачий та трохи боягузливий персонаж, що відтіняє всі добрі якості свого товариша.

Не пропустіть прем’єру нового сезону пригод Бондаря та Дзюби, а поки дивіться перший сезон «Дільничний з ДВРЗ» з понеділка по четвер о 22:30 на телеканалі ICTV, а також на нашому сайті serial.ictv.ua.

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