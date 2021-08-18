Пять лучших сериалов о полицейских от ICTV

25 августа на телеканале ICTV состоится показ популярного сериала «Участковый с ДВРЗ», а осенью зрителей ждет уже второй сезон. Давайте вместе вспомним лучшие сериалы телеканала ICTV о полиции.

Иначе, как уже культовых не назовешь этот приключенческий сериал, в котором главному герою полицейскому Максу (Никита Панфилов) в расследованиях помогает его верный друг и соратник Пес. Сериал начинается, когда бывший майор спасает с улицы немецкую овчарку, а собачка в свою очередь, спасает своего нового хозяина от отчаяния. Вместе с напарником Гнездиловым (Михаил Жонин) полицейский и Пес расследуют запутанные дела, спасают жизни и не забывают шутить. А Макс даже находится новый смысл в жизни — любовь.

Сериал создан на основе реальных уголовных историй, что происходили в Киеве. По сюжету в Подольском районном участке создают группу следователей под предводительством майора Дикого (Сергей Стрельников). Каждый из пяти основных персонажей обладает своим характером и поэтому по-разному подходит к расследованию своих дел. Однако каждый из них пытается достигнуть одной цели — спасти людей и раскрыть дело.

«Плохой хороший коп» — это сериал, который держит в напряжении и заставляет зрителя строить догадки. В центре сюжета — два удивительно разных мужчины, которые вынуждены стать напарниками для раскрытия одного дела. Первый из них — полицейский «старой гвардии» Анатолий (Евгений Седихин), который использует свой опыт. Второй — молодой и современный Вадим (Владимир Заяц). Кроме совместного расследования каждый коп ведет свое отдельное дело, о котором неизвестно другому. Кто из них в конце окажется не тем, за кого себя выдает?

Юмористический ситком расскажет о жизни обычного отделения полиции, в котором работает шесть не похожих друг на друга оперативников. Каждый персонаж обладает неповторимым набором качеств, которые помогают или мешают им справляться с ежедневными перипетиями. Кто-то слишком самовлюблен, кто-то бесстрашен, кто-то нервный, кто-то брутальный. Ну и в целом сериал стоит посмотреть хотя бы из-за блестящего актерского состава. В главных ролях Александрович Скичко, Владимир Горянский, Дмитрий Усов, Анна Кузина, Екатерина Вишневая, Артемии Егоров и Андрей Исаенко.

Зрителю ICTV уж очень хорошо знакомый главный герой сериала — полицейский Сергей Бондарь (Вячеслав Довженко). В сериале он работает копом, который переходит в новый участок, расположенный в отдаленном районе столице. Осенний сезон подарит зрителям 24 новых серии о приключениях полицейского Сергея Бондаря, который вместе со своим напарником Петром Дзюбой, раскрывает уголовные дела, спасает жизни и конечно не забывает сдабривать это все жизнеутверждающим юмором.

В новом сезоне зрители снова увидят Виталия Иванченко, Романа Мацюту, Владимира Гладкого, Ирину Авдеенко, Татьяна Малкова, Дмитрия Саранскова и Светлану Штанько.

Смотрите сериалы «Пес», «Владимирская, 15», «Плохой хороший коп», «Копи на работе» на сайте:

serial.ictv.ua

Не пропустите премьеру ироничного детектива «Участковый с ДВРЗ» уже этой осенью! Старт показа первого сезона начнется 25 августа.

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