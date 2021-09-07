«Совесть Бондаря»: Дмитрий Сарансков о своем герое в «Участковом с ДВРЗ»

Уже на следующей неделе, во вторник, 14 сентября, на телеканале ICTV состоится долгожданная премьера второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ». Накануне показа мы пообщались с исполнителем роли друга главного героя сериала Дмитрием Сарансковим.

Дмитрий Сарансков в сериале «Участковый с ДВРЗ» исполнил роль бывшего коллеги Сергея Бондаря (Вячеслав Довженко). Его персонаж Алексей Ткаченко — преданный товарищ главного героя, который даже после того, как последнего переводят в другой участок, помогает ему по службе. Вот, что сам Дмитрий говорит о своем персонаже:

«Для Серого он (Леха Ткаченко — прим. ред.) — его лучший друг. Если нужно помочь и прикрыть от пуль — это все к нему. Можно сказать, что он его (Бондаря — прим. ред.) ангел-хранитель и его совесть.»

Также Дмитрий рассказал, что в будущих сезонах его герой продолжит помогать своему товарищу, а еще его ждут изменения. По утверждению актера, Ткаченко в его исполнении станет более глубоким, а его отношения с главным героем станут более прочными.

Кроме этого Сарансков отметил, что ему очень нравится его роль:

«Полицейский — это мужественная работа, а мне очень нравится играть настоящих мужчин. А это (персонаж актера — прим. ред.) — бесспорно настоящий мужчина. И это главное, почему мне это нравится.»

Дмитрий Сарансков рассказал, что был знаком с Вячеславом Довженко еще до начала съемок «Участковый с ДВРЗ», поэтому на площадке им было довольно легко работать друг с другом. По словам актера именно поэтому им удался такой «сработанный дуэт».

Не пропустите премьеру второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ» 14 сентября. Смотрите любимые серии первого сезона с понедельника по четверг в 22:30 на телеканале ICTV и на нашем сайте serial.ictv.ua.

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