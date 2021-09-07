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ICTV / Серіали ICTV / «Совість Бондаря»: Дмитро Сарансков про свого героя у «Дільничному з ДВРЗ» / 07.09.2021 16:37
07.09.2021 16:37
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«Совість Бондаря»: Дмитро Сарансков про свого героя у «Дільничному з ДВРЗ»

«Совість Бондаря»: Дмитро Сарансков про свого героя у «Дільничному з ДВРЗ»

Вже наступного тижня, у вівторок, 14 вересня, на телеканалі ICTV відбудеться довгоочікувана прем’єра другого сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ». Напередодні показу ми поспілкувались з виконавцем ролі друга головного героя серіалу Дмитром Сарансковим. 

Дмитро Сарансков у серіалі «Дільничний з ДВРЗ» виконав роль колишнього колеги Сергія Бондаря (В’ячеслав Довженко). Його персонаж Олексій Ткаченко – відданий товариш головного героя, що навіть після того, як останнього переводять у інший відділок, допомагає йому по службі. Ось, що сам Дмитро каже про свого персонажа:

«Для Сірого він (Льоха Ткаченко – прим. ред.) – його кращий товариш. Якщо потрібно допомогти і прикрити від куль – це все до нього. Можна сказати, що він його (Бондаря – прим. ред.) янгол-охоронець та його совість.»

Дмитро Сарансков на зйомках «Дільничний з ДВРЗ»

Також Дмитро розповів, що у майбутніх сезонах його герой продовжить допомагати своєму товаришеві, а ще на нього чекають зміни. За ствердженням актора, Ткаченко у його виконанні стане глибшим, а його стосунки з головним героєм стануть більш міцними.

Окрім цього Сарансков зауважив, що йому дуже подобається його роль:

«Поліцейський – це мужня робота, а мені дуже подобається грати справжніх чоловіків. А це (персонаж актора – прим. ред.) – безперечно справжній чоловік. І це головне, чому мені це подобається.»

Дмитро Сарансков та В’ячеслав Довженко на зйомках

Дмитро Сарансков розповів, що був знайомий з В’ячеславом Довженко ще до початку зйомок «Дільничного з ДВРЗ», тому на майданчику їм було доволі легко працювати одне з одним. За словами актора саме тому їм вдався такий «спрацьований дует».

Не пропустіть прем’єру другого сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ» 14 вересня. Також дивіться улюблені серії першого сезону з понеділка по четвер о 22:30 на телеканалі ICTV та на нашому сайті serial.ictv.ua.

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Теги: Дільничний з ДВРЗ, Дільничний з ДВРЗ-2, Участковый с ДВРЗ
07.09.2021 16:37



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