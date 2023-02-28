Стало известно, когда выйдет 3 сезон «Участкового с ДВРЗ»

ICTV2 готовит первую со времен полномасштабной войны крупную украинскую премьеру – третий сезон народного детективного сериала «Участковый с ДВРЗ». Новые серии детектива о работе полицейских отдаленного столичного района покажут 14 марта в 20:00 на телеканале ICTV2.

Предыдущие сезоны смотрели миллионы зрителей с ожиданием продолжения. По рейтингам «Участковый с ДВРЗ» неоднократно входил в самые популярные программы на украинском телевидении, а серии на онлайн-платформах до сих пор собирают миллионные просмотры.

«Думаю, людям нравится эта лента, потому что в ней много жизни – нашей, украинской. Мы показываем жизненные ситуации, которые знакомы людям. А еще рассказываем их на понятном языке – сериал наш на украинском языке, но не искусственном, живом, иногда с суржиком, иногда с простонародными ругательствами», – говорит генеральный продюсер сериалов телеканала ICTV Ирина Храновская.

3 сезон «Участкового с ДВРЗ» снимали еще осенью 2021 года. Но из-за полномасштабного вторжения российского агрессора показ нового сезона задержали. Сейчас, когда украинцы намного больше нуждаются в моральном отдыхе, чем обычно, сериал может стать настоящим лекарством для души.

«По «Участковому с ДВРЗ» слышу столько хороших отзывов и вопросов, когда же будет продолжение. И вот наконец новый сезон – верю, что в такое сложное время он только прибавит воодушевления к победе – с шутками Дзюбы развеселит, расследованиями участковых отвлечет, а пылом Бондаря вдохновит и самому никогда не опускать руки», – рассказывает исполнитель главной роли Вячеслав Довженко.

Из полицейским района Петром Дзюбой участковый Бондарь поймал немало преступников, среди которых оказались и опасные бандиты района. Но по-настоящему серьезные расследования только ожидают напарников. В 3 сезоне они будут иметь дело с опасным бандитом, что гораздо серьезнее местного криминального авторитета Грача. Новые романтические знакомства Бондаря, семейная драма в жизни Дзюбы, встреча с давно забытыми родственниками, разборки между бандами и даже дела с тайными агентами – новый третий сезон окажется насыщенным сюрпризами.

О чем сериал?

По сюжету первых двух сезонов, успешный оперативник Сергей Бондарь имел дело только с серьезными преступниками и сложными спецоперациями. Но из-за того, что посадил бандита-мажора в тюрьму и ввязался в скандал, должен отбывать службу в отдаленном районе ДВРЗ. Сейчас Бондарь разбирается с проблемами местных жителей: мужчинами и женами, не мирящимися из-за бытовых ссор, недовольными соседями и местными алкоголиками. И как ни сложно Сергею смириться с такой жизнью, он на совесть выполняет свою работу.

Если вы не смотрели этот сериал, обратите внимание – он просто нужен каждому украинцу. Это настоящий комедийный всплеск, который заставит вас посмеяться.