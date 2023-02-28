Стало відомо, коли вийде 3 сезон “Дільничного з ДВРЗ”

ICTV2 готує першу з часів повномасштабної війни велику українську премʼєру – третій сезон народного детективного серіалу «Дільничний з ДВРЗ». Нові серії детективу про роботу поліцейських віддаленого столичного району покажуть 14 березня о 20:00 на телеканалі ICTV2.

Попередні сезони дивилися мільйони глядачів з очікуванням на продовження. За рейтингами “Дільничний з ДВРЗ” неодноразово входив до найпопулярніших програм на українському телебаченні, а серії на онлайн-платформах досі збирають мільйонні перегляди.

“Думаю, людям подобається ця стрічка, бо в ній багато життя – нашого, українського. Ми показуємо життєві ситуації, які знайомі людям. А ще розказуємо їх зрозумілою мовою – серіал наш українською мовою, але не штучною, живою, інколи з суржиком, інколи з простонародними лайками», – каже генеральна продюсерка серіалів телеканалу ICTV Ірина Храновська.

3 сезон “Дільничного з ДВРЗ” знімали ще восени 2021 року. Але через повномасштабне вторгнення російського агресора, показ нового сезону затримали. Зараз, коли українці набагато більше потребують морального відпочинку, ніж зазвичай, серіал може стати справжніми ліками для душі.

«За «Дільничного з ДВРЗ» чую стільки хороших відгуків і питань, коли ж буде продовження. І от нарешті новий сезон – вірю, що у такий складний час він тільки додасть наснаги до перемоги – з жартами Дзюби розвеселить, розслідуваннями дільничних відволіче, а запалом Бондаря надихне й самому ніколи не опускати руки, – розказує виконавець головної ролі Вʼячеслав Довженко.

З поліцейським району Петром Дзюбою дільничний Бондар спіймав чимало злочинців, серед яких виявилися і небезпечні бандити району. Та по-справжньому серйозні розслідування тільки чекають напарників. У 3 сезоні вони матимуть справу з небезпечним бандитом, що набагато серйозніший місцевого кримінального авторитета Грача. Нові романтичні знайомства Бондаря, сімейна драма у житті Дзюби, зустріч з давнозабутими родичами, розбірки між бандами і навіть справи з таємними агентами – новий третій сезон виявиться насиченим на сюрпризи.

Про що серіал?

За сюжетом перших двох сезонів, успішний оперативник Сергій Бондар мав справу тільки з серйозними злочинцями і найскладнішими спецопераціями. Та через те, що посадив бандита-мажора до тюрми і вплутався у скандал, має відбувати службу у віддаленому районі ДВРЗ. Зараз Бондар розбирається з проблемами місцевих жителів: чоловіками і дружинами, які не миряться через побутові сварки, незадоволеними сусідами і місцевими алкоголіками. І хоч як складно Сергію змиритися з таким життям, він на совість виконує свою роботу.

Якщо ви ще не дивилися цей серіал, зверніть увагу – він просто потрібен кожному українцю. Це справжній комедійний всплеск, який точно змусить вас посміятися.