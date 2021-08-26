Интересные факты о сериале «участковый с ДВРЗ»

25 августа на телеканале ICTV стартовал показ первого сезона сериала «Участковый с ДВРЗ», а это прекрасная возможность вспомнить самые интересные факты о любимом сериале.

По сюжету сериала главного героя полицейского Сергея Бондаря (Вячеслав Довженко) переводят работать с Центрального управления в неблагополучный и отдаленный район столицы — ДВРЗ. Герой надеется, что это не надолго и хочет как можно скорее вернуться к прежнему месту службы. Однако он даже не догадывается, какие приключения приготовила для него судьба.

Этим летом телеканал ICTV приступил к съемкам второго и третьего сезонов сериала. Уже в начале осени зрители увидят на экранах премьеру второго сезона. По словам авторов, в новом сезоне зрителей ждут не только истории с раскрытием преступлений, а также и неожиданные повороты в любовных линиях. А напарнику главного героя, Петру Дзюбе (Виталий Иванченко) возможно придется менять место работы.

Съемки второго сезона сериала, так же как и первого, проходили в столичном районе ДВРЗ, а среди актеров массовых сцен есть и реальные жители этой местности. Кстати, именно такой подход отличает сериал «Участковый с ДВРЗ» среди других — это первый сериал на украинском телевидении, в котором рассказывается о реальном районе столицы.

Создатели сериала не долго определялись с тем, какой актер должен исполнить роль главного героя. По словам съемочной группы, Вячеслав Довженко был первым в списке кандидатов на роль Бондаря. Креативный продюсер сериала отмечает, что главной целью было создать образ такого героя, на которого захотят равняться мужчины и который однозначно понравится женщинам.

Кстати, большую часть трюков, которые можно увидеть в кадре, Довженко выполнял самостоятельно, отказываясь от помощи дублеров. Актер самостоятельно бегал по крышам, прыгал с гаражей и нырял с лодки в воду, несмотря на то, что она была довольно холодной. Наверное благодаря этой самотверженности, зрителям так легко поверить в то, что происходит на экране.

Смотрите первый сезон сериала «Участковый с ДВРЗ» на телеканале ICTV с понедельника по четверг в 21:30.

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