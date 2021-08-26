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ICTV / Серіали ICTV / Цікаві факти про серіал «Дільничний з ДВРЗ» / 26.08.2021 15:06
26.08.2021 15:06
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Цікаві факти про серіал «Дільничний з ДВРЗ»

Цікаві факти про серіал «Дільничний з ДВРЗ»

25 серпня на телеканалі ICTV стартував показ першого сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ», а це чудова нагода згадати найцікавіші факти про улюблений серіал. 

За сюжетом серіалу головного героя поліцейського Сергія Бондаря (В’ячеслав Довженко) переводять працювати із Центрального управління у неблагополучний та віддалений район столиці – ДВРЗ. Герой сподівається, що це не надовго та хоче якомога швидше повернутися до колишнього місця служби. Проте він навіть не здогадується, які пригоди приготувала для нього доля.

Кадр з серіалу «Дільничний з ДВРЗ»

Цього літа телеканал ICTV приступив до зйомок другого  та третього сезонів серіалу. Вже на початку осені глядачі побачать на екранах прем’єру другого сезону. За словами авторів, у новому сезоні на глядачів чекатимуть не лише історії з розкриттям злочинів, а також і неочікувані повороти у любовних лініях. А напарникові головного героя, Петрові Дзюбі (Віталій Іванченко) можливо доведеться змінювати місце роботи.

Зйомки другого сезону серіалу, так само, як і першого, також проходили у столичному районі ДВРЗ, а серед акторів масових сцен є і справжні жителі цієї місцевості. До речі, саме такий підхід вирізняє серіал «Дільничний з ДВРЗ» серед інших – це перший серіал на українському телебаченні, в якому розповідається про реальний район столиці.

В’ячеслав Довженко у ролі Сергія Бондаря

Творці серіалу не довго визначались із тим, який актор має виконати роль головного героя. За словами знімальної групи, В’ячеслав Довженко був першим у списку кандидатів на роль Бондаря. Креативний продюсер серіалу зазначає, що головною метою було створити образ такого героя, на котрого захочуть рівнятись чоловіки і який однозначно сподобається жінкам.

До речі, більшу частину трюків, які можна побачити у кадрі Довженко виконував самостійно, відмовляючись від допомоги дублерів. Актор самостійно бігав по дахам, стрибав з гаражів та пірнав з човна у воду, незважаючи на те, що вона була досить холодною. Напевно завдяки цій самовідданості, глядачам так легко повірити у те, що відбувається на екрані.

Дивіться перший сезон серіалу «Дільничний з ДВРЗ» на телеканалі ICTV з понеділка по четвер о 21:30.

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Теги: Дільничний з ДВРЗ, Участковый с ДВРЗ
26.08.2021 15:06



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