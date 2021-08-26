Цікаві факти про серіал «Дільничний з ДВРЗ»

25 серпня на телеканалі ICTV стартував показ першого сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ», а це чудова нагода згадати найцікавіші факти про улюблений серіал.

За сюжетом серіалу головного героя поліцейського Сергія Бондаря (В’ячеслав Довженко) переводять працювати із Центрального управління у неблагополучний та віддалений район столиці – ДВРЗ. Герой сподівається, що це не надовго та хоче якомога швидше повернутися до колишнього місця служби. Проте він навіть не здогадується, які пригоди приготувала для нього доля.

Цього літа телеканал ICTV приступив до зйомок другого та третього сезонів серіалу. Вже на початку осені глядачі побачать на екранах прем’єру другого сезону. За словами авторів, у новому сезоні на глядачів чекатимуть не лише історії з розкриттям злочинів, а також і неочікувані повороти у любовних лініях. А напарникові головного героя, Петрові Дзюбі (Віталій Іванченко) можливо доведеться змінювати місце роботи.

Зйомки другого сезону серіалу, так само, як і першого, також проходили у столичному районі ДВРЗ, а серед акторів масових сцен є і справжні жителі цієї місцевості. До речі, саме такий підхід вирізняє серіал «Дільничний з ДВРЗ» серед інших – це перший серіал на українському телебаченні, в якому розповідається про реальний район столиці.

Творці серіалу не довго визначались із тим, який актор має виконати роль головного героя. За словами знімальної групи, В’ячеслав Довженко був першим у списку кандидатів на роль Бондаря. Креативний продюсер серіалу зазначає, що головною метою було створити образ такого героя, на котрого захочуть рівнятись чоловіки і який однозначно сподобається жінкам.

До речі, більшу частину трюків, які можна побачити у кадрі Довженко виконував самостійно, відмовляючись від допомоги дублерів. Актор самостійно бігав по дахам, стрибав з гаражів та пірнав з човна у воду, незважаючи на те, що вона була досить холодною. Напевно завдяки цій самовідданості, глядачам так легко повірити у те, що відбувається на екрані.

Дивіться перший сезон серіалу «Дільничний з ДВРЗ» на телеканалі ICTV з понеділка по четвер о 21:30.

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