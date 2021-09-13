Виталий Иванченко о спорах с режиссером, виски после съемок и работу с женой в кадре

Уже завтра, 14 сентября, в 21:30 на телеканале ICTV состоится долгожданная премьера нового сезона иронического детектива «Участковый с ДВРЗ». Читайте интервью с исполнителем одной из главных ролей в сериале — Виталием Иванченко (Петр Дзюба).

Ровно год с начала июля 2020 и до конца этого месяца в 2021 команда сериала «Участковый с ДВРЗ» занималась подготовкой второго и третьего сезонов сериала. Во время создания нового сезона мы пообщались с Виталием Иванченко, который играет роль напарника главного героя — Петра Дзюбы. Мы уже писали о том, как актер на съемках научился управлять трамваем. Также Виталий рассказал, какие отношения у него сложились с режиссером.

«Я надеюсь, что с Дмитрием еще встречусь, что будет третий сезон, и он снова будет режиссером. Мы очень хорошо с ним сошлись, иногда спорили, но творчество без этого невозможно. Мы что-то разбираем вместе, то предлагаем друг другу и в этом возникает истина.»

Также актер рассказал, что очень сдружился со своим кинонапарником Вячеславом Довженко, который исполняет роль Сергея Бондаря. Виталий говорит, что они были знакомы друг с другом и до съемок «Участковый с ДВРЗ», но именно на площадке этого проекта хорошо подружились.

«Мы очень давно друг друга знаем. На площадке мы друг друга дополняем. И как Славик и Виталик, и как Серёня и Петюня. На площадке, конечно, больше, как Серёня и Петюня.»

На вопрос встречаются актеры вне площадки, например, «на пиво» ​​Иванченко ответил:

«Мы пиво не пьем! Но встретиться можем, например, на виски. Обычно встречаемся по какому-то поводу, — это может быть день рождения, или какой-то другой празднование. Когда у кого-то праздник в съемочной группе, остаемся после смены и отмечаем все вместе.»

Кроме того, Виталий поделился с нами ощущениями от опыта работы на съемках с женой Маргаритой Бахтиной. По словам актера, это только на первый взгляд легко. На самом деле, работать со своей «половинкой» в кадре может быть не так уж и просто!

«В новом сезоне ей дали довольно много экранного времени. Но играть с женой — очень сложно. Мне говорят, что я давлю на нее, а мне кажется — не давлю. Может только чуть-чуть. Сложно с женой играть, я волнуюсь за нее.»

Также актер рассказал, что во время съемок в его семье случилось горе:

«Прямо во время съемок у нас произошла такое событие — у Маргариты умерла мама. Съемочная группа обо всем знала и пришла на помощь. Руководство было готово отпустить ее со съемок, а иногда даже переставляли съемочные дни для нее. За это большая благодарность им от жены и от меня. Такое случается, но жизнь продолжается. Мы продолжаем играть.»

Также актер рассказал, что финал сезона готовит зрителям множество неожиданностей!

«Под конец сезона для зрителя будет интрига между отношениями Петра и Насти (персонаж Маргариты Бахтиной — прим. ред.), а также Дзюбы и Бондаря. Не хочу раскрывать ее, но финал будет достаточно неожиданным. Мне уже сейчас хочется посмотреть некоторые серии.»

Включайте ICTV завтра, 14 сентября, в 21:30 и смотрите премьеру нового сезона сериала «Участковый с ДВРЗ». А также смотрите первый и второй сезон на нашем сайте serial.ictv.ua.

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