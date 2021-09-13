Віталій Іванченко про суперечки з режисером, віскі після зйомок та роботу з дружиною в кадрі

Вже завтра, 14 вересня, о 21:30 на телеканалі ICTV відбудеться довгоочікувана прем’єра нового сезону іронічного детективу «Дільничний з ДВРЗ». Читайте інтерв’ю з виконавцем однієї з головних ролей у серіалі – Віталієм Іванченко (Петро Дзюба).

Рівно рік з початку липня 2020 і до кінця цього ж місяця у 2021 команда серіалу «Дільничний з ДВРЗ» займалась підготовкою другого та третього сезонів серіалу. Під час створення нового сезону ми поспілкувались з Віталієм Іванченко, що грає роль напарника головного героя – Петра Дзюби. Ми вже писали про те, як актор на зйомках навчився керувати трамваєм. Також Віталій розповів, які стосунки у нього склались з режисером.

«Я сподіваюсь, що з Дмитром ще зустрінусь, що буде третій сезон, і що він знову буде режисером. Ми дуже добре з ним зійшлися, іноді сперечались, але творчість без цього не можлива. Ми щось розбираємо разом, щось пропонуємо одне одному і в цьому виникає істина.»

Також актор розказав, що дуже здружився зі своїм кінонапарником В’ячеславом Довженко, який виконує роль Сергія Бондаря. Віталій каже, що вони були знайомі одне з одним і до зйомок «Дільничного з ДВРЗ», але саме на майданчику цього проекту добре потоваришували.

«Ми дуже давно вже одне одного знаемо. На майданчику ми одне одного доповнюємо. І як Славік і Віталік, і як Серьоня і Петюня. На майданчику, звісно, більше, як Серьоня і Петюня.»

На питання чи зустрічаються актори поза майданчиком, наприклад, «на пиво» Іванченко відповів:

«Ми пиво не п’ємо! Але зустрітись можемо, наприклад, на віскі. Зазвичай зустрічаємось за якогось приводу, – це може бути день народження, чи якесь інше свято. Коли в когось свято у знімальній групі, залишаємось після зміни і святкуємо всі разом.»

Крім того, Віталій поділився з нами відчутями від досвіду роботи на зйомках з дружиною Маргаритою Бахтіною. За словами актора, це тільки на перший погляд легко. Насправді, працювати зі своєю «половинкою» у кадрі може бути не так вже й просто!

«В новому сезоні їй дали досить багато екранного часу. Але грати з дружиною – дуже складно. Мені кажуть, що я давлю на неї, а мені здається – не давлю. Може тільки трошки. Складно з дружиною грати, бо я хвилююсь за неї.»

Також актор розказав, що під час зйомок в його родині сталося горе:

«Прямо під час зйомок в нас сталась такая подія – у Маргарити померла мама. Знімальна група про все знала і прийшла на допомогу. Керівництво було готове відпустити її зі зйомок, а іноді навіть переставляли знімальні дні для неї. За це велика вдячність їм від дружини та від мене. Таке трапляється, але життя триває. Ми продовжуємо грати.»

Також актор розповів, що фінал сезону готує глядачам чимало несподіванок!

«До речі, під кінець сезону для глядача буде інтрига між стосунками Петра та Насті (персонаж Маргарити Бахтіної – прим. ред.), а також Дзюби та Бондаря. Не хочу розкривати її, але фінал буде досить неочікуваним. Мені просто зараз хочеться подивитись деякі серії.»

Вмикайте ICTV завтра, 14 вересня, о 21:30 та дивіться прем’єру нового сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ». А також дивіться перший та другий сезон на нашому сайті serial.ictv.ua.

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