Віталій Іванченко навчився керувати трамваєм на зйомках «Дільничний з ДВРЗ-2»: чого ще чекати від нового сезону

14 вересня на телеканалі ICTV відбудеться довгоочікувана прем’єра другого сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ». Напередодні показу, ми поспілкувались з виконавцем однієї з основних ролей серіалу – Віталієм Іванченко, що грає Петра Дзюбу.

Зйомки нових сезонів іронічного детективу «Дільничний з ДВРЗ» почалися в липні 2020 року, а закінчилися в липні 2021. За рік команда відзняла другий і третій сезони серіалу. Виконавець однієї з головних ролей Віталій Іванченко (Петро Дзюба) розповів, що задля ролі він за кілька хвилин навчився керувати новим для себе транспортним засобом.

«Я навчився керувати деяким транспортним засобом буквально за 10 хвилин. Мене спочатку не хотіли допускати до цього, аби я не зашкодив раптом комусь із знімальної групи, але я сам попросив аби сцена вийшла дійсно справжньою. Жіночка, що вміє керувати ним мені за кілька хвилин пояснила що до чого і я зумів це зробити. Так я навчився керувати трамваєм. При чому у ньому під час руху сиділа вся знімальна група.»

Актор розповів, що хоча йому вдалось доволі швидко розібратись, як працює трамвай, керування ним виявилось складнішим, ніж він очікував:

«Між іншим, я і не міг подумати, що ним так складно керувати. Особливо, коли потрібно одночасно слідкувати за дистанцією між трамваєм та знімальним автобусом, вписуватись у повороти та відігравати свої репліки з Бондарем.»

Також у розмові Віталій Іванченко розказав, які зміни очікують на його персонажа у новому сезоні серіалу «Дільничний з ДВРЗ».

«Він стане романтичнішим. А в роботі він нарешті стане допомагати Бондарю. Я б не казав про якість, але робитиме він це значно більше. Перший сезон був досить спокійним, на відміну від другого. Саме в останньому мій персонаж почне більше розвиватись, оповідь буде більш динамічною і взагалі другий сезон мені подобається набагато більше ніж перший. У ньому багато і серйозних сцен, і гумору. А ще, мені здається, що багато людей саме у другому сезоні зможуть побачити у Дзюбі себе і, спостерігаючи за його трансформаціями, змінювати себе. Принаймні мені дуже цього хотілося б.»

З 14 вересня дивіться нові серії серіалу «Дільничний з ДВРЗ» на телеканалі ICTV, а також на нашому сайті serial.ictv.ua.

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