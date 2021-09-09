Виталий Иванченко научился управлять трамваем на съемках «Участковый с ДВРЗ-2»: чего еще ждать от нового сезона

14 сентября на телеканале ICTV состоится долгожданная премьера второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ». Накануне показа, мы пообщались с исполнителем одной из основных ролей сериала — Виталием Иванченко, играющем Петра Дзюбу.

Съемки новых сезонов иронического детектива «Участковый с ДВРЗ» начались в июле 2020, а закончились в июле 2021. За год команда отсняла второй и третий сезоны сериала. Исполнитель одной из главных ролей сериала Виталий Иванченко (Петр Дзюба) рассказал, что для роли он за несколько минут научился управлять новым для себя транспортным средством.

«Я научился управлять кое-каким транспортным средством буквально за 10 минут. Меня сначала не хотели допускать к этому, чтобы я случайно не навредил кому-то из съемочной группы, но я сам попросил, для того чтобы эта сцена получилась действительно настоящей. Женщина, которая умеет управлять им мне за несколько минут объяснила что к чему и я сумел это сделать. Так я научился управлять трамваем. Причем в нем во время движения сидела вся съемочная группа.»

Актер рассказал, что хотя ему удалось довольно быстро разобраться, как работает трамвай, управление им оказалось сложнее, чем он ожидал:

«Между прочим, я и не мог подумать, что им так сложно управлять. Особенно, когда нужно одновременно следить за дистанцией между трамваем и съемочным автобусом, вписываться в повороты и отыгрывать свои реплики с Бондарем.»

Также в разговоре Виталий Иванченко рассказал, какие изменения ожидают его персонажа в новом сезоне сериала «Участковый с ДВРЗ».

«Он станет более романтичным. А в работе он наконец станет помогать Бондарю. Я бы не говорил о ее качестве, но делать он этого будет значительно больше. Первый сезон был достаточно спокойным, в отличие от второго. Именно в последнем мой персонаж начнет больше развиваться, рассказ будет более динамичным и вообще второй сезон мне нравится гораздо больше чем первый. В нем много и серьезных сцен, и юмора. А еще, мне кажется, что многие люди именно во втором сезоне смогут увидеть в Дзюбе себя и, наблюдая за его трансформациями, менять себя. По крайней мере мне очень этого хотелось бы.»

С 14 сентября смотрите новые серии сериала «Участковый с ДВРЗ» на телеканале ICTV, а также на нашем сайте serial.ictv.ua.

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