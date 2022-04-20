Как актеры сериала «Участковый с ДВРЗ» помогают ВСУ и украинцам во время войны

Уже почти два месяца Украина доказывает себе и всему миру, что вместе нас много и не преодолеть. Многие звезды нашего шоу-бизнеса вместе с миллионами простых украинцев каждый день делают все возможное, чтобы приблизить нашу победу. Сегодня мы расскажем вам, как родной стране помогают актеры комедийного детектива «Участковый с ДВРЗ».

Вячеслав Довженко (Сергей Бондарь)

Исполнитель главной роли участкового Сергея Бондаря Вячеслав Довженко активно работает на информационном фронте. Актер разрабатывает медиасреду патриотического направления. В него входят видеоролики, стримы в поддержку наших бойцов, в поддержку людей. Главное, что хочет донести Вячеслав – это что наш народ и есть наше войско. Так он хочет запечатлеть в памяти украинцев, что к нашей будущей победе были причастны не только президент, аппарат президента или военные генералы. Довженко говорит, что молодцы все и каждый прилагает свою долю усилий, чтобы потом праздновать освобождение от российских захватчиков.

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Виталий Иванченко (Петр Дзюба)

Исполнитель роли напарника, Петра Дзюбы, Виталий Иванченко в начале боевых действий вывез семью в Житомирскую область. Там он несколько дней дежурил и охранял объекты на житомирской трассе. Впоследствии уехал с семьей во Львов. Мог покинуть страну, но решил, что не уедет с родной земли, пока на ней продолжаются боевые действия. Вместе с сыном и женой помогает плести маскировочные сетки для нужд армии, а также разгружает гуманитарную помощь.

Благодаря своей узнаваемости Виталий смог раздобыть целый автобус матрасов, одеял и подушек для военнослужащих, который впоследствии уехал на Киев. Также вместе с местными волонтерами собирал инсулин для нужд киевлян, оставшихся в столице.

Анастасия Цымбалару (девушка Сергея Бондаря)

Во втором сезоне актриса Анастасия Цымбалару исполнила роль новой участковой девушки. В реальной же жизни она является женой актера Григория Бакланова, известного зрителям по сериалу «Морская полиция. Черноморск». Вместе с мужем Анастасия с начала полномасштабного вторжения старалась воевать на информационном фронте. Актриса говорит, что пыталась с помощью социальных сетей достучаться до коллег из России, но тщетно. После этого решила воевать с помощью кибератак — вместе с мужем они блокируют каналы в соцсетях, где распространяют пропаганду или рассказывают информацию, угрожающую безопасности нашей армии и страны. Григорий вместе с друзьями по айти блокируют российские сайты.

Сейчас Цымбалару с мужем и родителями помогают ВСУ средствами — по собственным подсчетам всей семьей они уже направили около миллиона гривен на нужды армии. Также из-за своей довольно большой аудитории в соцсетях Анастасия с Григорием помогают нуждающимся — сводят людей для перемещения по стране, эвакуации, помогают найти жилье, ищут каски, бронежилеты для терробороны. Прямо сейчас они собирают средства на автомобиль для ВСУ — присоединиться к сбору средств можно, перейдя по ссылке.

Олеся Романова (дочь криминального авторитета)

Еще одно новое лицо во втором сезоне сериала – это актриса Олеся Романова. В «Участковом ДВРЗ» она исполнила роль старшей дочери криминального авторитета Грача. С 24 февраля присоединилась к команде волонтеров, готовящей еду для защитников. Говорит, что с самого начала без нареканий занимается самой черной работой — чистит очень большое количество овощей, из которых готовят для терробороновцев и ВСУ.







Как актеры сериала «Участковый с ДВРЗ» помогают ВСУ и украинцам во время войны / 4 фотографии

Берегите себя! Победа уже близко. Все буде Україна!

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