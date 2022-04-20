Як актори серіалу «Дільничний з ДВРЗ» допомагають ЗСУ та українцям під час війни

Вже майже два місяці Україна доводить собі і всьому світові, що разом нас багато і нас не подолати. Багато зірок нашого шоу-бізнесу разом з мільйонами простих українців щодня роблять все можливе, аби наблизити нашу перемогу. Сьогодні ми розповімо вам, як рідній країні допомагають актори комедійного детективу «Дільничний з ДВРЗ».

В’ячеслав Довженко (Сергій Бондар)

Виконавець головної ролі, дільничного Сергія Бондаря, В’ячеслав Довженко активно працює на інформаційному фронті. Актор розробляє медіасередовище патріотичного направлення. У нього входять відеоролики, стріми на підтримку наших бійців, на підтримку людей. Головне, що хоче донести В’ячеслав – це що наш народ і є наше військо. Так він хоче закарбувати у пам’яті українців, що до нашої майбутньої перемоги були причетні не тільки президент, апарат президента чи військові генерали. Довженко каже, що молодці всі і кожен докладає свою частку зусиль для того, щоб потім святкувати звільнення від російських загарбників.

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Віталій Іванченко (Петро Дзюба)

Виконавець ролі напарника, Петра Дзюби, Віталій Іванченко на початку бойових дій вивіз родину до Житомирської області. Там він декілька днів чергував та охороняв об‘єкти на житомирській трасі. Згодом виїхав з родиною до Львова. Мав змогу покинути країну, але вирішив, що не поїде з рідної землі, доки на ній тривають бойові дії. Разом з сином та дружиною допомагає плести маскувальні сітки для потреб армії, а також з розвантажує гуманітарну допомогу.

Завдяки своїй впізнаваності Віталій зміг роздобути цілий автобус матрасів, ковдр і подушок для військовослужбовців, який згодом поїхав на Київ. Також разом з місцевими волонтерами збирав інсулін для потреб киян, що залишились у столиці.

Анастасія Цимбалару (дівчина Сергія Бондаря)

У другому сезоні акторка Анастасія Цимбалару виконала роль нової дівчини дільничного. В реальному ж житті вона є дружиною актора Григорія Бакланова, що відомий глядачам за серіалом «Морська поліція. Чорноморськ». Разом з чоловіком Анастасія з початку повномасштабного вторгнення намагалась воювати на інформаційному фронті. Акторка каже, що намагалась за допомогою соціальних мереж достукатись до колег з Росії, але марно. Після цього вирішила воювати за допомогою кібератак – разом з чоловіком вони блокують канали у соцмережах, де ширять пропаганду або розповідають інформацію, що загрожує безпеці нашоїї армії і країни. Григорій разом з друзями із айті блокують російські сайти.

Наразі Цимбалару з чоловіком та батьками допомагають ЗСУ коштами – за власними підрахунками всією родиною вони вже надіслали близько мільйона гривень на потреби армії. Також через свою доволі велику аудиторію у соцмережах Анастасія з Григорієм допомагають людям, які потребують цього – зводять людей для переміщення країною, евакуації, допомагають знайти житло, шукають каски, бронежилети для тероборони. Просто зараз вони збирають кошти на автівку для ЗСУ – долучитись до збору коштів можна перейшовши за посиланням.

Олеся Романова (дочка кримінального авторитета)

Ще одне нове обличчя у другому сезоні серіалу – це акторка Олеся Романова. У «Дільничному з ДВРЗ» вона виконала роль старшої доньки кримінального авторитета Грача. З 24 лютого приєдналась до команди волонтерів, що готує їжу для захисників. Каже, що з самого початку без нарікань займається найчорнішою роботою – чистить дуже велику кількість овочів, з яких згодом готують для тероборонівців та ЗСУ.







Як актори серіалу «Дільничний з ДВРЗ» допомагають ЗСУ та українцям під час війни / 4 фотографії

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