На YouTube-канале СЕРИАЛЫ ICTV миллион подписчиков

YouTube-канал Сериалы ICTV перешагнул рубеж в 1 000 000 подписчиков! Все это стало возможным только благодаря вам, дорогие зрители, поэтому канал благодарит каждого подписчика за доверие и поддержку. Дальше — больше!

Канал Сериалы ICTV был создан 14 февраля 2017. За этот период ему удалось собрать миллион подписчиков, 523 миллиона просмотров с момента основания и выйти на показатель 2,5 миллиона уникальных зрителей в месяц!

YouTube-канал публикует детективные, военные, приключенческие, а также юмористические сериалы ICTV, любимые сериалы в формате полных фильмов, а также интервью со знаменитыми актерами.

Именно здесь на вас ждут все серии легендарного проекта «Пес» и такие популярные сериалы ICTV, как «Участковый с ДВРЗ», «Юрчишины», «Вскрытие покажет», «Доброволец», «Коп из прошлого», «Казаки. Абсолютно лживая история», «Танк», «Конвой», «Неисправимые», «Отдел 44», «Владимирская, 15», «Майор и магия» и многие другие.

Спасибо за первый миллион и скорее переходите на YouTube-канал Сериалы ICTV, чтобы наслаждаться просмотром любимых сериалов вместе с нами!

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