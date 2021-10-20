На YouTube-каналі СЕРІАЛИ ICTV мільйон підписників

YouTube-канал Серіали ICTV перетнув рубіж в 1 000 000 підписників! Все це стало можливим тільки завдяки вам, дорогі глядачі, тому канал дякує кожному підписнику за довіру та підтримку. Далі – більше!

Канал Серіали ICTV був створений 14 лютого 2017 року. За цей період йому вдалося зібрати мільйон підписників, 523 мільйони переглядів з моменту заснування та вийти на показник 2,5 мільйони унікальних глядачів в місяць!

YouTube-канал публікує детективні, воєнні, пригодницькі, а також гумористичні серіали ICTV, улюблені серіали в форматі повних фільмів, а також інтерв’ю зі знаменитими акторами.

Саме тут на вас чекають всі серії легендарного проекту “Пес” і такі популярні серіали ICTV, як “Дільничний з ДВРЗ”, “Юрчишини”, “Розтин покаже”, “Доброволець”, “Коп з минулого”, “Козаки. Абсолютно брехлива історія” , “Танк”, “Конвой”, “Невиправні”, “Відділ 44”, “Володимирська, 15”, “Майор і магія” та багато інших.

Дякуємо за перший мільйон та швидше переходьте на YouTube-канал Серіали ICTV, щоб насолоджуватися переглядом улюблених серіалів разом з нами!

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