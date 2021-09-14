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Video: Участковый с ДВРЗ — 2 сезон — 1 серия

Смотрите онлайн сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 1 серия на сайте СЕРИАЛЫ ICTV! Легендарные напарники - Сергей Бондарь и Петр Дзюба снова на ваших экранах! Новый сезон начинается с того, что Бондарю наконец удалось избавиться ДВРЗ и его перевели в центр. Между тем, Дзюба стал капитаном полиции! В первую очередь, к нему обращается торговец водкой с помощью и предлагает заманчивое предложение. Устоит ли новоиспеченный капитан перед ней? И покинет ли Бондарь ДВРЗ столь благополучно, как надеется на это? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 2 сезон 1 серия. Смотрите онлайн: Участковый с ДВРЗ

Участковый с ДВРЗ — 2 сезон — 1 серия
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Смотрите онлайн сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 1 серия на сайте СЕРИАЛЫ ICTV! Легендарные напарники — Сергей Бондарь и Петр Дзюба снова на ваших экранах! Новый сезон начинается с того, что Бондарю наконец удалось избавиться ДВРЗ и его перевели в центр. Между тем, Дзюба стал капитаном полиции! В первую очередь, к нему обращается торговец водкой с помощью и предлагает заманчивое предложение. Устоит ли новоиспеченный капитан перед ней? И покинет ли Бондарь ДВРЗ столь благополучно, как надеется на это? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 2 сезон 1 серия.

Смотрите онлайн: Участковый с ДВРЗ

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ICTV / Серіали ICTV / Участковый с ДВРЗ — 2 сезон — 1 серия / 14.09.2021 21:30
14.09.2021 21:30

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