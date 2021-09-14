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Video: Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 1 серія

Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 1 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Легендарні напарники - Сергій Бондар та Петро Дзюба знову на ваших екранах! Новий сезон починається з того, що Бондарю нарешті вдалося позбутися ДВРЗ і його перевели в центр. Тим часом, Дзюба став капітаном поліції! В першу чергу, до нього звертається торгівець горілкою за допомогою та пропонує спокусливу пропозицію. Чи встоїть новоспечений капітан перед нею? І чи покине Бондар ДВРЗ настільки благополучно, як сподівається на це? - Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 1 серія. Дивіться онлайн: Дільничний з ДВРЗ

Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 1 серія
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Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 1 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Легендарні напарники – Сергій Бондар та Петро Дзюба знову на ваших екранах! Новий сезон починається з того, що Бондарю нарешті вдалося позбутися ДВРЗ і його перевели в центр. Тим часом, Дзюба став капітаном поліції! В першу чергу, до нього звертається торгівець горілкою за допомогою та пропонує спокусливу пропозицію. Чи встоїть новоспечений капітан перед нею? І чи покине Бондар ДВРЗ настільки благополучно, як сподівається на це? – Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 1 серія.

Дивіться онлайн: Дільничний з ДВРЗ

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ICTV / Серіали ICTV / Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 1 серія / 14.09.2021 21:30
14.09.2021 21:30

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