Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 1 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Легендарні напарники – Сергій Бондар та Петро Дзюба знову на ваших екранах! Новий сезон починається з того, що Бондарю нарешті вдалося позбутися ДВРЗ і його перевели в центр. Тим часом, Дзюба став капітаном поліції! В першу чергу, до нього звертається торгівець горілкою за допомогою та пропонує спокусливу пропозицію. Чи встоїть новоспечений капітан перед нею? І чи покине Бондар ДВРЗ настільки благополучно, як сподівається на це? – Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 1 серія.

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