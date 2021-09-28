Смотрите онлайн сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 10 серия на сайте СЕРИАЛЫ ICTV! В новой серии из-за местного задиры Симонова, участковые патрулируют пляж. Там в воде был обнаружен труп мужчины, с которого неизвестный снял все золотые украшения. Как выяснилось, недавно произошли аналогичные убийства и на других районах Киева. Удастся ли найти злоумышленника? Смотрите прямо сейчас сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 10 серия.

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