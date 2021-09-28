Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 10 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! В новій серії через місцевого забіяку Сімонова, дільничні патрулюють пляж. Там у воді було виявлено труп чоловіка, з якого невідомий зняв усі золоті прикраси. Як з’ясувалося, нещодавно трапились аналогічні вбивства і на інших районах Києва. Чи вдасться знайти зловмисника? Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 10 серія.

Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 9 серія