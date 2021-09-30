Смотрите онлайн сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 12 серия на сайте СЕРИАЛЫ ICTV! В новой серии Бондарь и Дзюба в поисках бывших зэков, которые напали на молодую девушку.

Между тем, Бондарь активно взялся за поиски своего отца. Удастся ли ему найти хотя бы какую-то ценную информацию? Смотрите прямо сейчас сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 12 серия.

Смотрите также: Участковый с ДВРЗ 2 сезон 11 серия