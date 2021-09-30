Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 12 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! У новій серії Бондар та Дзюба у пошуках колишніх зеків, які напали на молоду дівчину.

Тим часом, Бондар активно взявся за пошуки свого батька. Чи вдасться йому віднайти хоча б якусь цінну інформацію? Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 12 серія.

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