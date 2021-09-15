Смотрите онлайн сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 3 серия на сайте СЕРИАЛЫ ICTV! В новой серии Бондарь и Дзюба берутся за «жаркое дело». Неизвестный начал поджигать автомобили и, конечно же, не обошлось без поджога на ДВРЗ. Пострадало авто местного таксиста. Он обвиняет в преступлении парня своей дочери. Но какой у подростка может быть мотив?

Между тем, еще горячей в отношениях Бондаря и Софии. Они провели вместе страстную ночь но, к сожалению, не долго длилось их счастье … Что же случилось? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 2 сезон 3 серия.

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