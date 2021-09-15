Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 3 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! У новій серії Бондар та Дзюба беруться за “спекотну справу”. Невідомий почав підпалювати автомобілі і, звісно ж, не обійшлося без підпалу на ДВРЗ. Постраждало авто місцевого таксиста. Він звинувачує в злочині хлопця своєї доньки. Але який у підлітка може бути мотив?

Тим часом, ще гарячіше у стосунках Бондаря та Софії. Вони провели разом палку ніч та, на жаль, не довго тривало їхнє щастя…Що ж трапилося? Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 3 серія.

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