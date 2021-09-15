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Video: Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 3 серія

Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 3 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! У новій серії Бондар та Дзюба беруться за "спекотну справу". Невідомий почав підпалювати автомобілі і, звісно ж, не обійшлося без підпалу на ДВРЗ. Постраждало авто місцевого таксиста. Він звинувачує в злочині хлопця своєї доньки. Але який у підлітка може бути мотив? Тим часом, ще гарячіше у стосунках Бондаря та Софії. Вони провели разом палку ніч та, на жаль, не довго тривало їхнє щастя...Що ж трапилося? Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 3 серія. Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 2 серія

Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 3 серія
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Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 3 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! У новій серії Бондар та Дзюба беруться за “спекотну справу”. Невідомий почав підпалювати автомобілі і, звісно ж, не обійшлося без підпалу на ДВРЗ. Постраждало авто місцевого таксиста. Він звинувачує в злочині хлопця своєї доньки. Але який у підлітка може бути мотив?

Тим часом, ще гарячіше у стосунках Бондаря та Софії. Вони провели разом палку ніч та, на жаль, не довго тривало їхнє щастя…Що ж трапилося? Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 3 серія.

Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 2 серія

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ICTV / Серіали ICTV / Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 3 серія / 15.09.2021 21:30
15.09.2021 21:30

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