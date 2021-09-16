Смотрите онлайн сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 4 серия на сайте СЕРИАЛЫ ICTV! Матери Бондаря позвонили из СБУ и сообщили, что его сына задержали за взяточничество и превышение служебных полномочий на 15 лет. Чтобы его спасти, ему нужно передать огромную сумму денег людям с СБУ.

Мать главного героя, конечно же, пошла на все ради спасения сына и попала на мошенников, которые разводят пенсионеров на деньги. Кто поможет Бондарю в расследовании этого дела? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 2 сезон 4 серия.

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