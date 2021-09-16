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Video: Участковый с ДВРЗ — 2 сезон — 4 серия

Смотрите онлайн сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 4 серия на сайте СЕРИАЛЫ ICTV! Матери Бондаря позвонили из СБУ и сообщили, что его сына задержали за взяточничество и превышение служебных полномочий на 15 лет. Чтобы его спасти, ему нужно передать огромную сумму денег людям с СБУ. Мать главного героя, конечно же, пошла на все ради спасения сына и попала на мошенников, которые разводят пенсионеров на деньги. Кто поможет Бондарю в расследовании этого дела? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 2 сезон 4 серия. Смотрите также: Участковый с ДВРЗ 2 сезон 3 серия

Участковый с ДВРЗ — 2 сезон — 4 серия
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Смотрите онлайн сериал Участковый с ДВРЗ 2 сезон 4 серия на сайте СЕРИАЛЫ ICTV! Матери Бондаря позвонили из СБУ и сообщили, что его сына задержали за взяточничество и превышение служебных полномочий на 15 лет. Чтобы его спасти, ему нужно передать огромную сумму денег людям с СБУ.

Мать главного героя, конечно же, пошла на все ради спасения сына и попала на мошенников, которые разводят пенсионеров на деньги. Кто поможет Бондарю в расследовании этого дела? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 2 сезон 4 серия.

Смотрите также: Участковый с ДВРЗ 2 сезон 3 серия

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ICTV / Серіали ICTV / Участковый с ДВРЗ — 2 сезон — 4 серия / 16.09.2021 21:30
16.09.2021 21:30

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