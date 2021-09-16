seach
ICTV - Разом краще

Video: Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 4 серія

Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 4 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Матері Бондаря зателефонували з СБУ та повідомили, що його сина затримали за хабарництво та перевищення службових повноважень на 15 років. Аби його врятувати, їй потрібно передати величезну суму грошей людям з СБУ. Матір головного героя, звісно ж, пішла на все задля порятунку сина і потрапила на шахраїв, які розводять пенсіонерів на гроші. Хто допоможе Бондарю в росзлідуванні цієї справи? Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 4 серія. Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 3 серія

Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 4 серія
0 Коментувати

Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 4 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Матері Бондаря зателефонували з СБУ та повідомили, що його сина затримали за хабарництво та перевищення службових повноважень на 15 років. Аби його врятувати, їй потрібно передати величезну суму грошей людям з СБУ.

Матір головного героя, звісно ж, пішла на все задля порятунку сина і потрапила на шахраїв, які розводять пенсіонерів на гроші. Хто допоможе Бондарю в росзлідуванні цієї справи? Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 4 серія.

Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 3 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Серіали ICTV / Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 4 серія / 16.09.2021 21:30
16.09.2021 21:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Актори

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь