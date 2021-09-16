Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 4 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Матері Бондаря зателефонували з СБУ та повідомили, що його сина затримали за хабарництво та перевищення службових повноважень на 15 років. Аби його врятувати, їй потрібно передати величезну суму грошей людям з СБУ.

Матір головного героя, звісно ж, пішла на все задля порятунку сина і потрапила на шахраїв, які розводять пенсіонерів на гроші. Хто допоможе Бондарю в росзлідуванні цієї справи? Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 4 серія.

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