Філін 7 серия 2 сезон – смотреть онлайн сериал Філін

Лучшие криминалисты отдела Філін во главе с искусственным интеллектом и скандальной журналисткой отправляются в образцовый кагарлыкский детдом, чтобы расследовать гибель ученицы. Какие тайны скрывает интернат? Смотрите онлайн детектив Філін 2 сезон 7 серия от 07.05.2025.

В отдел Филин 2025 пришла журналистка Елена Острова с редакционным заданием относительно нарушения прав детей в интернатах. Женщину очень задела смерть одной из сирот в кагарлыкском детдоме, которая показалась ей подозрительной. Тело Полины Косач нашли в луже под лестницей, а гибель списали на несчастный случай в результате падения. Хотя прошло три недели после трагедии, тетя так и не похоронила племянницу, поэтому Зоя Модестовна смогла выявить настоящую причину смерти – остановку сердца. Но из-за чего она произошла? Зачем туристическому агентству, с которым сотрудничает интернат, медицинские карточки детей? И кто из учеников погиб семь лет назад, что породило жуткую легенду о Маре? Смотрите онлайн сериал Філін 2 сезон 7 серия от 07.05.2025 на сайте ICTV.

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