Video: Новые приключения на старом районе — Участковый с ДВРЗ — 2 сезон | 14 сентября, 21:30

Любимый участковый всей страны снова возвращается на телеэкраны! Не пропустите премьеру нового сезона "Участковый с ДВРЗ" уже 14 сентября в 21:30 на ICTV. Вас ждет еще больше крутых приключений и забавных ситуаций вместе с Бондарем и Дзюбой!