Участковый с ДВРЗ — новый сезон! — Смотрите с 14 сентября в 21:30 на ICTV
Главные премьеры осени: «Участковый с ДВРЗ», «Брюс», «Юрчишины», «Пес» | Следуй за звездой ICTV
Участковый с ДВРЗ — премьера нового сезона любимого сериала уже скоро на ICTV
Welcome to DVRZ! — Участковый с ДВРЗ — новый сезон — Скоро на ICTV
Новые приключения Бондаря и Дзюбы уже скоро в новом сезоне сериала Участковый с ДВРЗ на ICTV
Герой, на которого заслуживает этот район — Участковый с ДВРЗ — Скоро на ICTV
Бондарь берется за новые дела! — Участковый с ДВРЗ-2 — Скоро на ICTV
Участковый с ДВРЗ возвращается! — Скоро на ICTV
Новые приключения на старом районе — Участковый с ДВРЗ — 2 сезон | 14 сентября, 21:30
Участковый с ДВРЗ-2 — Смотрите новые серии с 14 сентября в 21:30 в эфире ICTV
Бондарь и Дзюба возвращаются! — Участковый с ДВРЗ — 2 сезон | премьера 14 сентября в 21:30
Долгожданная премьера на ICTV — Участковый с ДВРЗ-новый сезон | 14 сентября, 21:30