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Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – смотрите 14 марта в 20:00 на ICTV2

Премьера продолжения любимого сериала – Участковый c ДВРЗ 3 в 20:00 с 14 марта на ICTV2.

Сериал УЧАСТКОВЫЙ C ДВРЗ – это иронический народный детектив с юмором и элементами экшена. История расскажет о небольшом отдаленном районе, живущем своей обособленной жизнью, где правят свои законы, преуспевает преступность, коррупция и безработица. И о участковом Бондаре – честном и неравнодушном, который не готов повиноваться установившемуся укладу, а впадает в неравную борьбу за справедливость и порядок!

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