Video: Участковый с ДВРЗ-2 — Смотрите новые серии с 14 сентября в 21:30 в эфире ICTV

Любимый участковый всей страны снова возвращается на телеэкраны! Не пропустите премьеру нового сезона "Участковый с ДВРЗ" уже 14 сентября в 21:30 на ICTV. Вас ждет еще больше крутых приключений и забавных ситуаций вместе с Бондарем и Дзюбой!