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Video: Дільничний з ДВРЗ-2 – Дивіться нові серії з 14 вересня о 21:30 в ефірі ICTV

Улюблений дільничний всієї країни знову повертається на телеекрани! Не пропустіть прем'єру нового сезону "Дільничного з ДВРЗ" вже 14 вересня о 21:30 на ICTV. На вас чекає ще більше крутих пригод та кумедних ситуацій разом з Бондарем та Дзюбою!

Дільничний з ДВРЗ-2 – Дивіться нові серії з 14 вересня о 21:30 в ефірі ICTV
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Улюблений дільничний всієї країни знову повертається на телеекрани!

Не пропустіть прем’єру нового сезону “Дільничного з ДВРЗ” вже 14 вересня о 21:30 на ICTV. На вас чекає ще більше крутих пригод та кумедних ситуацій разом з Бондарем та Дзюбою!

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ICTV / Серіали ICTV / Дільничний з ДВРЗ-2 – Дивіться нові серії з 14 вересня о 21:30 в ефірі ICTV / 31.08.2021 15:11
31.08.2021 15:11

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