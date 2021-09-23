Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 6 серія
Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 5 серія
Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 4 серія
Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 3 серія
Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 2 серія
Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 1 серія
Нові пригоди на старому районі – Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон | 14 вересня, 21:30
Дільничний з ДВРЗ-2 – Дивіться нові серії з 14 вересня о 21:30 в ефірі ICTV
Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 8 серія
Дзюба йде у відрив! – Дільничний з ДВРЗ-2 – понеділок-четвер, 21:30
Злий капітан Бондар! – Дільничний з ДВРЗ-2 – понеділок-четвер, 21:30
Брюс – прем’єра нового серіалу | Слідуй за зіркою ICTV
Рекомендація від серця: В’ячеслав Довженко розказав про фільми, що вразили його
Мафіозі, дільничні і погоні: що покажуть у серіалі ICTV
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Нові значення знайомих слів: розбираємось у поліцейському жаргоні