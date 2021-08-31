Дільничний з ДВРЗ – новий сезон! – Дивіться з 14 вересня о 21:30 на ICTV
Головні прем’єри осені: «Дільничний з ДВРЗ», «Брюс», «Юрчишини», «Пес» | Слідуй за зіркою ICTV
Дільничний з ДВРЗ – прем’єра нового сезону улюбленого серіалу вже незабаром на ICTV
Welcome to DVRZ! – Дільничний з ДВРЗ – новий сезон – Скоро на ICTV
Нові пригоди Бондаря і Дзюби вже скоро в новому сезоні серіалу Дільничний з ДВРЗ на ICTV
Герой, на якого заслуговує цей район – Дільничний з ДВРЗ – Скоро на ICTV
Бондар береться за нові справи! – Дільничний з ДВРЗ-2 – Скоро на ICTV
Дільничний з ДВРЗ повертається! – Скоро на ICTV
Нові пригоди на старому районі – Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон | 14 вересня, 21:30
Дільничний з ДВРЗ-2 – Дивіться нові серії з 14 вересня о 21:30 в ефірі ICTV
Бондар і Дзюба повертаються! – Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон | прем’єра 14 вересня о 21:30
Довгоочікувана прем’єра на ICTV – Дільничний з ДВРЗ-новий сезон | 14 вересня, 21:30