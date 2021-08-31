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Video: Бондар і Дзюба повертаються! – Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон | прем’єра 14 вересня о 21:30

Улюблений дільничний всієї країни знову повертається на телеекрани! Не пропустіть прем'єру нового сезону "Дільничного з ДВРЗ" вже 14 вересня о 21:30 на ICTV. На вас чекає ще більше крутих пригод та кумедних ситуацій разом з Бондарем та Дзюбою!

Бондар і Дзюба повертаються! – Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон | прем’єра 14 вересня о 21:30
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Улюблений дільничний всієї країни знову повертається на телеекрани!

Не пропустіть прем’єру нового сезону “Дільничного з ДВРЗ” вже 14 вересня о 21:30 на ICTV. На вас чекає ще більше крутих пригод та кумедних ситуацій разом з Бондарем та Дзюбою!

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ICTV / Серіали ICTV / Бондар і Дзюба повертаються! – Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон | прем’єра 14 вересня о 21:30 / 31.08.2021 14:56
31.08.2021 14:56

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