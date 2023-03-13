Прийшов, побачив, зупинив: Дільничний з ДВРЗ-3 – Премʼєра 14 березня о 20:00

Прем’єра продовження улюбленого серіалу – Дільничний з ДВРЗ 3 о 20:00 з 14 березня на ICTV2.

Серіал ДІЛЬНИЧНИЙ З ДВРЗ – це іронічний народний детектив з гумором і елементами екшену. Історія розповість про невеликий віддалений район, який живе своїм відособленим життям, де правлять свої закони, процвітає злочинність, корупція і безробіття. І про дільничного Бондара – чесного і небайдужого, який не готовий коритися усталеному укладу, а впадає в нерівну боротьбу за справедливість і порядок!