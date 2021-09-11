Нові значення знайомих слів: розбираємось у поліцейському жаргоні

Вже за кілька днів, 14 вересня, на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра другого сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ». Напередодні цієї події, ми вирішили розібратись у професійному жаргоні і зібрали для вас ТОП-10 найцікавіших слів із мови поліцейських.

Барабан

У жаргоні поліціянтів це слово означає людину, що під прикриттям інформує оперативника, доповідаючи йому інформацію щодо певної справи. Зазвичай ця людина не є офіційним співробітником огранів, але може бути зацікавленою особою для слідства.

Браслети

В цьому випадку все набагато простіше – мова про наручники.

Висяк або глухар

Це слово точно відоме більшості поціновувачів серіалів та фільмів про поліцейських. Звісно, воно означає справу, яку не розкрили, тому що вона виявилась дуже складною. Глухар – це зазвичай нерозкрита справа щодо вбивства.

Король мертвих

Зазвичай це словосполучення використовується для означення старшого патологоанатома або завідуючого судово-медичної лабораторії. З ним зазвичай поліціянти спілкуються під час особливо складних розслідувань.

Дах

Це слово також доволі знайоме більшості любителів фільмів про кримінал. Воно означає представників певних бізнесів (найчастіше пов’язаних з деякою нелегальною чи напівлегальною діяльністю), що забезпечують їм можливість спокійно реалізовувати свої товари чи послуги, не боячись поліції чи конкурентів.

Підсніжник

Не плутати з квіткою пролісок. Зазвичай поліцейські називають так трупи людей, які були знайдені під снігом. Дуже часто їх знаходять навесні, коли сніг сходить. Такі справи складають, напевно, левову частку роботи поліцейських.

Кухня

Під цим словом оперативники розуміють злочини, що були здійснені у побуті. Це скандали та розбирання вдома, а кухонним боксером звуть чоловіків, що здійснюють домашнє насилля над членами родини.

Люстра

Цим теж дуже знайомим усім словом називаються проблискові маячки поліцейських автомобілів, стробоскопи на машинах під час їхньої роботи.

Очі

Так називають камери зовнішнього спостереження. Зазвичай під час спецоперацій співробітники поліції просять підключати «очі».

Повісити вуха

Схоже до попереднього слова тільки стосується не спостереження, а прослуховування. Також дуже часто використовується під час важливих операцій.

З 14 вересня вмикай телеканал ICTV, аби перевірити свої нові знання за допомогою серіалу «Дільничний з ДВРЗ». А також спостерігай за пригодами Бондаря та Дзюби на нашому сайті serial.ictv.ua.

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