Гумор – найкраща зброя: ТОП найцікавіших комедій про поліцейських

14 вересня на телеканалі ICTV відбудеться довгоочікувана прем’єра другого сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ». Ми вірішили згадати найкращі комедійні фільми та серіали про поліцейських.

Мачо і ботан (2012)

Цей популярний комедійний фільм 2012 року оснований на відомому американському серіалі «21 Jump Street». У центрі сюжету – загін молодих поліцейських, кожному з яких доручається своє особливе завдання – розслідувати злочини у школах, колледжах, чи інших місцях для підлітків. Головні ролі у «Мачо і ботан» зіграли Джона Хілл та Ченнінг Татум. У фільмі вони стали напарниками, які мусять дізнатись, хто розповсюджує небезпечний наркотик у стінах місцевої школи. До речі у фільмі 2012 року в ролі камео з’явився Джонні Депп, що у «вісімдесятих» виконував головну роль в серіалі «21 Jump Street».

Сорок вісім годин годин (1982)

«Сорок вісім годин» – фільм, який зробив знаменитим одного з найцікавіших комедійних акторів «дев’яностих» Едді Мерфі. За його сюжетом актор зіграв говірливого в’язня, якого витягує на волю поліцейський, задля того, аби той допоміг йому відшукати викрадені іншими злочинцями гроші. Проте героя Мерфі випускають лише на 48 годин. І за цей час в’язень та поліцейський встигають стати не просто напарниками, а навіть товаришами.

Агент Джонні Інгліш (2003)

Напевно немає такої людини, яка б не знала обличчя британського актора Роуена Аткінсона. І може це ім’я вам нічого не говорить, але ви напевно чули його прізвисько – містер Бін. У кінофраншизі «Агент Джонні Інгліш» актор виконав роль не менш незграбного та кумедного службовця британської розвідки МІ7. Раптом він залишається єдиним представником цієї служби та заручившися допомогою коллег з інших організацій має протистояти французькому мільярдеру, що збирається захопити британський престол.

Поліцейський загін! (1982)

«Поліцейський загін» вперше показали на американському телебаченні ще у 1982 році. Незважаючи на те, що продукт сподобався і критикам і аудиторії, серіал отримав всього вісім серій та не був продовжений на другий сезон. Глядачі дуже тепло відреагували на цю легку комедію, у якій автори пародіювали більшість надмірно патетичних серіалів про поліцію, використовуючи характерні сленг, жарти, гру слів та абсурдність.

Дільничний з ДВРЗ (2020 – …)

Серіал виробництва телеканалу ICTV, що у 2021 році нарешті отримає своє продовження. В липні цього року знімальна група за місяць встигла відзняти 24 серії другого сезону. Нові пригоди поліцейських Сергія Бондаря (В’ячеслав Довженко) і Петра Дзюби (Віталій Іванченко) приведуть їх до неочікуваних результатів – кого з них серйозно підставлять, а хто взагалі вимушений буде змінити місце роботи?

Вже 14 вересня не пропустіть прем’єру другого сезону серіалу «Дільничний з ДВРЗ». А також дивіться улюблені серії першого сезону з понеділка по четвер о 22:30 на телеканалі ICTV і на нашому сайті serial.ictv.ua.

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