Юмор — лучшее оружие: ТОП самых интересных комедий о полицейских

14 сентября на телеканале ICTV состоится долгожданная премьера второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ». Мы решили вспомнить лучшие комедийные фильмы и сериалы о полицейских.

Мачо и ботан (2012)

Этот популярный комедийный фильм 2012 основан на известном американском сериале «21 Jump Street». В центре сюжета — отряд молодых полицейских, каждому из которых поручается свое особое задание — расследовать преступления в школах, колледжах, или других местах для подростков. Главные роли в «Мачо и ботан» сыграли Джона Хилл и Ченнинг Татум. В фильме они стали напарниками, которые должны узнать, кто распространяет опасный наркотик в стенах местной школы. Кстати в фильме 2012 года в роли камео появился Джонни Депп, который в «восьмидесятых» исполнял главную роль в сериале «21 Jump Street».

Сорок восемь часов (1982)

«Сорок восемь часов» — фильм, который сделал знаменитым одного из самых интересных комедийных актеров «девяностых» Эдди Мерфи. По его сюжету актер сыграл разговорчивого заключенного, которого вытаскивает на свободу полицейский, для того, чтобы тот помог ему найти похищенные другими преступниками деньги. Однако героя Мерфи выпускают только на 48 часов. И за это время заключенный и полицейский успевают стать не просто напарниками, а даже товарищами.

Агент Джонни Инглиш (2003)

Наверное нет такого человека, который бы не знал лицо британского актера Роуэна Аткинсона. И может это имя вам ничего не говорит, но вы наверняка слышали его прозвище — мистер Бин. В кинофраншизе «Агент Джонни Инглиш» актер исполнил роль не менее неуклюжего и смешного служащего британской разведки МИ7. По сюжету он остается единственным представителем этой службы и заручившись помощью коллег из других организаций должна противостоять французскому миллиардеру, что собирается захватить британский престол.

Полицейский отряд! (1982)

«Полицейский отряд!» впервые показали на американском телевидении еще в 1982 году. Несмотря на то, что продукт понравился и критикам и аудитории, сериал получил всего восемь серий и не был продлен на второй сезон. Зрители очень тепло отреагировали на эту легкую комедию, в которой авторы пародировали большинство чрезмерно патетических сериалов о полиции, используя характерные сленг, шутки, игру слов и абсурдность.

Участковый с ДВРЗ (2020 — …)

Сериал производства телеканала ICTV, что в 2021 году наконец получит свое продолжение. В июле этого года съемочная группа за месяц успела отснять 24 серии второго сезона. Новые приключения полицейских Сергея Бондаря (Вячеслав Довженко) и Петра Дзюбы (Виталий Иванченко) приведут их к неожиданным результатам — одного из них серьезно подставят, а другой вообще вынужден будет сменить место работы.

Уже 14 сентября не пропустите премьеру второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ». А также смотрите любимые серии первого сезона с понедельника по четверг в 22:30 на телеканале ICTV и на нашем сайте serial.ictv.ua.

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