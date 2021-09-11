Новые значения знакомых слов: разбираемся в полицейском жаргоне

Уже через несколько дней, 14 сентября, на телеканале ICTV состоится премьера второго сезона сериала «Участковый с ДВРЗ». Накануне этого события, мы решили разобраться в профессиональном жаргоне и собрали для вас ТОП-10 самых интересных слов с языка полицейских.

Барабан

В жаргоне полицейских это слово означает человека, который под прикрытием информирует оперативника, докладывая ему информацию о каком-то деле. Обычно этот человек не является официальным сотрудником органов, но может быть заинтересованным лицом для следствия.

Браслеты

В этом случае все гораздо проще — речь о наручниках.

Висяк или глухарь

Это слово точно известно большинству ценителей сериалов и фильмов о полицейских. Конечно, оно означает дело, которое не раскрыли, потому что оно оказалась очень сложным. Глухарь — это обычно нераскрытое дело об убийстве.

Король мертвых

Обычно это словосочетание используется для обозначения старшего патологоанатома или заведующего судебно-медицинской лаборатории. С ним обычно полицейские общаются во время особо сложных расследований.

Крыша

Это слово также довольно знакомо большинству любителей фильмов о криминале. Оно означает представителей определенных бизнесов (чаще всего связанных с некоторой нелегальной или полулегальной деятельностью), обеспечивающих им возможность спокойно реализовывать свои товары или услуги, не боясь полиции или конкурентов.

Подснежник

Не путать с цветком подснежником. Обычно полицейские называют так трупы людей, которые были найдены под снегом. Очень часто их находят весной, когда снег сходит. Такие дела составляют, наверное, львиную долю работы полицейских.

Кухня

Под этим словом оперативники понимают преступления, которые были совершены в быту. Это скандалы и разборки дома, а кухонным боксером зовут мужчин, осуществляющих домашнее насилие над членами семьи.

Люстра

Этим тоже очень знакомым всем словом называются проблесковые маячки полицейских автомобилей, стробоскопы на машинах во время их работы.

Глаза

Так называют камеры наружного наблюдения. Обычно во время спецопераций сотрудники полиции просят подключать «глаза».

Повесить уши

Слово похожее на предыдущее, только касается оно не наблюдения, а прослушивания. Также очень часто используется во время важных операций.

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