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Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – дивіться 14 березня о 20:00 на ICTV2

Прем’єра продовження улюбленого серіалу – Дільничний з ДВРЗ 3 о 20:00 з 14 березня на ICTV2.

Серіал ДІЛЬНИЧНИЙ З ДВРЗ – це іронічний народний детектив з гумором і елементами екшену. Історія розповість про невеликий віддалений район, який живе своїм відособленим життям, де правлять свої закони, процвітає злочинність, корупція і безробіття. І про дільничного Бондара – чесного і небайдужого, який не готовий коритися усталеному укладу, а впадає в нерівну боротьбу за справедливість і порядок!

Також по темі: Окоп замість сцени та благодійні ініціативи: як зірки серіалу «Дільничний з ДВРЗ» працюють на Перемогу «Кращого місця для свого майбутнього, ніж рідна країна, я не знаю»: інтервʼю із зіркою серіалу «Дільничний з ДВРЗ» Анастасією Цимбалару Довженко розповів про кумівство з Мішиною
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